TikTok introduce le passkey per iPhone: addio alle password

TikTok, una delle piattaforme social più popolari al mondo, sta abbandonando le password tradizionali e passando alle passkey. Oggi, l’azienda ha annunciato l’introduzione delle passkey per dispositivi iOS, offrendo agli utenti un metodo più rapido, semplice e sicuro per accedere ai propri account TikTok utilizzando Face ID o Touch ID.

TikTok si unisce all’Alleanza FIDO per promuovere l’autenticazione senza password

L’adesione di TikTok all’Alleanza FIDO (Fast Identity Online) è un passo significativo verso il mondo post-password. L’Alleanza FIDO è un’organizzazione che sviluppa e promuove standard di autenticazione per ridurre la dipendenza dalle tradizionali password, che possono essere smarrite o rubate. TikTok si unisce ad Apple e Google come membro dell’Alleanza FIDO, dimostrando l’impegno per la sicurezza e l’innovazione nell’autenticazione.

La società ha annunciato che il supporto passkey sarà progressivamente disponibile per gli utenti iPhone in mercati selezionati a partire da questo mese. Gli utenti saranno in grado di utilizzare la passkey invece di una password per accedere al proprio account TikTok direttamente dal proprio account iCloud su tutti i dispositivi.

Inizialmente, il supporto passkey sarà disponibile per gli utenti delle app TikTok per iPhone in Asia, Africa, Australia e Sud America. Anche se la funzionalità sarà limitata a mercati selezionati e solo per dispositivi iOS al momento, TikTok prevede di espandere il supporto passkey in diverse aree geografiche e sistemi operativi nel tempo.

L’adozione delle passkey da parte di TikTok e l’adesione all’Alleanza FIDO contribuiranno a sensibilizzare il pubblico su questa nuova opzione per superare le tradizionali password. TikTok si unisce a marchi rinomati come Apple e Google, che già hanno implementato le passkey nei loro domini e account.

Questo passaggio rappresenta un importante progresso nel mondo della sicurezza digitale, in cui sempre più servizi stanno abbandonando le password tradizionali a favore di soluzioni più avanzate e sicure. Le passkey offrono una maggiore comodità agli utenti e riducono il rischio di furti o smarrimenti di password.

Se sei un utente di TikTok su un dispositivo iOS e sei residente in uno dei mercati selezionati, presto potrai godere dei vantaggi delle passkey per accedere in modo più sicuro e senza complicazioni al tuo account TikTok. Con l’evoluzione dell’autenticazione senza password, è probabile che vedremo sempre più servizi adottare questa tecnologia per garantire la sicurezza e la convenienza degli utenti.