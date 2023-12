Tieni d'occhio casa con 2 camere videosorveglianza in DOPPIO SCONTO (35,99€)

Che sia per controllare dei bambini, spiare i tuoi animali domestici o tenere la casa al riparo dai ladri, una videocamera di sicurezza è sempre una buona idea. E questo kit da due camere di videosorveglianza è una buona idea doppia (in doppio sconto)! Il Kit da 2 YI Home Camera 1080p, ora disponibile su Amazon a soli 35,99€ con uno sconto del 38% più un coupon aggiuntivo del 10%, è la risposta alle tue esigenze. Questa offerta rappresenta un’opportunità eccezionale per dotarti di un sistema di sicurezza intelligente senza gravare sul tuo budget.

Due camere di videosorveglianza a soli 35,99€ con il doppio sconto Amazon

Il Kit da 2 YI Home Camera 1080p è dotato di una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un alleato prezioso per la sicurezza della tua casa. Ogni telecamera offre una risoluzione Full HD 1080p, garantendo immagini chiare e dettagliate. La visione notturna non invasiva assicura una sorveglianza efficace anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre l’audio bidirezionale ti permette di comunicare attraverso la telecamera.

Queste telecamere sono dotate di rilevamento di attività con intelligenza artificiale, in grado di identificare movimenti umani e inviare notifiche push personalizzabili al tuo smartphone. Inoltre, il rilevamento sonoro avanzato rileva suoni significativi, fornendoti un ulteriore livello di sicurezza.

Oltre alle sue capacità tecniche, il Kit da 2 YI Home Camera 1080p si distingue per il suo design elegante e compatto. Le telecamere possono essere facilmente installate in diversi ambienti della casa, grazie alla loro struttura flessibile e alla lente estraibile. Questo le rende adatte a molteplici tipologie di installazione, sia su superfici orizzontali che montate a parete o soffitto.

Ricordati di spuntare la casella per attivare il coupon!

Per quanto riguarda l’archiviazione, hai la possibilità di salvare i filmati sia su Cloud (con abbonamento) che su scheda microSD (acquistabile separatamente). Inoltre, le telecamere sono compatibili con Alexa, permettendoti di visualizzare le riprese in diretta sui dispositivi Echo Show con un semplice comando vocale.

Il Kit da 2 YI Home Camera 1080p rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un sistema di sorveglianza domestica completo, affidabile e accessibile. Acquista ora su Amazon a soli 35,99€, approfittando di uno sconto del 38% più un coupon aggiuntivo del 10%. Non perdere questa occasione per migliorare la sicurezza della tua casa con tecnologia all’avanguardia. Affrettati, l’offerta è limitata!

