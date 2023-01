Se c’è una serie televisiva di cui tutto oggi parlano è certamente The Last of Us. La trasposizione per il piccolo schermo dell’acclamato videogioco sviluppato da Naughty Dog sta mettendo tutti d’accordo, impresa certamente non facile di questi tempi. In Italia la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey viene trasmessa su Sky – al pari di altri show con il marchio HBO -, ed è dunque visibile solo tramite un abbonamento. Ma…

The Last of Us, l’inaspettata sorpresa firmata Sky Italia

… in queste ore è successo qualcosa di impensabile. Sul canale YouTube di Sky Italia è stato caricato il primo episodio di The Last of Us. In versione integrale, ovviamente. Ciò significa che tutti, ma proprio tutti, possono godersi lo show ambientato in un mondo postapocalittico. La prima stagione di The Last of Us è composta da 9 episodi, con l’ultimo che andrà in onda – in Italia, su Sky Atlantic – il 20 marzo 2023.

Senza nulla togliere agli altri contenuti (come l’italiana Call My Agent), The Last of Us è senza ombra di dubbio la punta di diamante di Sky per questa prima metà dell’anno. È una serie fedele al videogioco, ben realizzata e con un cast davvero eccezionale. Spiccano ovviamente i due protagonisti, ovvero Pedro Pascal (Joel Miller) e Bella Ramsey (Ellie Williams).

Ecco una breve sinossi:

20 anni dopo lo scoppio di una brutale pandemia da Cordyceps che trasforma gli esseri umani in mostri simili a zombie, il cinquantenne Joel, un cinico contrabbandiere ormai privo di qualsiasi speranza verso l’umanità, è costretto in circostanze estreme a viaggiare attraverso gli Stati Uniti insieme ad Ellie, una ragazzina di 14 anni che non ha mai vissuto al di fuori della zona di quarantena. Ma quella che doveva essere all’inizio una semplice e veloce consegna, si tramuterà ben presto in un lungo e atroce viaggio che li segnerà per sempre.

E allora cosa stai aspettando? Guarda subito il primo episodio di The Last of Us. Puoi vederlo dove vuoi, quando vuoi e senza sborsare un centesimo: su iPhone, iPad, PC Windows, Mac, smartphone/tablet Android… Ti basta andare su YouTube, anche senza un account personale.

E poi… ?

Lo sbarco su YouTube del primo episodio di The Last of Us lo possiamo leggere in due modi. Lo si può vedere come un regalo che Sky Italia ha voluto fare a tutti coloro che amano il videogioco e le serie televisive in generale. Oppure come una strategia (ottima!) per conquistare l’attenzione degli utenti così da portarli poi ad abbonarsi a Sky per seguire l’evolversi della storia.

Che poi l’offerta di Sky Italia è anche vantaggiosa. I nuovi utenti possono abbonarsi scegliendo Sky TV e Sky Calcio a soli 14,90€ al mese. In alternativa può essere personalizzata. Poi ci sono Sky Q (via internet o via satellite), le applicazioni per smartphone e tablet, e tante altre funzionalità volte a migliorare ulteriormente l’esperienza utente.

