Amazon sa come attirare l’attenzione di coloro che sono alla ricerca di un nuovo notebook. Ti dico questo perché, un po’ a sorpresa, il MacBook Air con chip M1 è oggi tornato al suo minimo storico ed è dunque acquistabile con uno sconto immediato di 330€. Se paghi in un’unica soluzione la somma da investire è di 899€, ma puoi pagare anche in 5 comode rate da 179,80€ l’una, senza costi nascosti e/o aggiuntivi.

MacBook Air con tutta la potenza del chip M1: che offerta su Amazon!

Il MacBook Air con chip M1 è un notebook ultraportatile e soprattutto potente e veloce. È munito di uno splendido display Retina da 13,3″, che garantisce immagini con un livello di dettaglio incredibile, testo nitido e definito e coloro ancora più brillanti. Una volta acceso, noterai la totale assenza di rumori in sottofondo: questo Air è privo di ventole, ed è quindi perfettamente silenzioso.

Tutto gira in modo fluido e senza intoppi grazie al chip M1, realizzato da Apple in quel di Cupertino. È stato creato apposta per il Mac e integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, minuscolo circuito (parliamo di 16 miliardi di transistor).

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

📢 Se stai leggendo questo articolo è perché, probabilmente, sei interessato all’acquisto dell’Air M1. Mi permetto di darti un consiglio: concludi l’acquisto ora, perché il prezzo potrebbe aumentare nel giro di poche ore e avvicinarsi nuovamente ai 1000€ e passa.

