The Crew Motorfest Limited Edition PS5 in offerta SPECIALE Prime (59,99€)

La Festa delle Offerte Prime su Amazon è in pieno svolgimento e, come ogni anno, offre occasioni imperdibili per tutti gli appassionati di tecnologia e gaming. Se sei un cliente Prime, hai l’opportunità unica di accaparrarti “The Crew Motorfest Limited Edition”, esclusiva di Amazon.it per PS5, a soli 59,99€, beneficiando di uno sconto del 25% sul prezzo originale!

The Crew Motorfest Limited Edition PS5 in offerta a soli 59,99€ (-25%)

Un’esperienza di guida senza precedenti “The Crew Motorfest Limited Edition” ti catapulta nell’emozionante mondo dell’isola di O’ahu, nelle Hawaii. Questo gioco offre un’esperienza di guida open-world in un contesto frenetico e affascinante. Ma non è tutto: prenotando questa edizione, riceverai il Pacchetto Liberty Walk, che include la Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition, oggetti vanity per l’auto e il completo Liberty Walk.

Inoltre, con la Limited Edition, avrai accesso al Pacchetto Fitted Jungle, creato dall’artista hawaiano Keola Rapozo. Questo pacchetto esclusivo comprende la Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition, due oggetti vanity per la personalizzazione e un pacchetto completi avatar. Immagina di gareggiare contro avversari in sfide mozzafiato, collezionare auto leggendarie e immergerti in campagne a tema che esplorano gli angoli più entusiasmanti della cultura automobilistica.

Non lasciarti sfuggire questa offerta! Se sei un appassionato di giochi di guida e desideri vivere un’esperienza di gioco coinvolgente e realistica, “The Crew Motorfest Limited Edition” è il titolo che fa per te. E con la Festa delle Offerte Prime di Amazon, hai l’opportunità di acquistarlo a un prezzo scontato, riservato esclusivamente ai clienti Prime. Non perdere questa occasione: aggiungi il gioco al tuo carrello e vivi l’adrenalina delle corse come mai prima d’ora!

parse_button link=”https://www.amazon.it/dp/B0C7CP6H46?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1″ program=”Amazon” format_id=”70″]Acquistalo in offerta speciale Prime![/parse_button]

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione perfetta per regalarsi qualcosa di speciale, approfittando di sconti incredibili. “The Crew Motorfest Limited Edition” per PS5 è uno di quei titoli che ogni gamer vorrebbe nella propria collezione. Non aspettare oltre! Afferra questa offerta e immergiti in un mondo di corse e avventure mozzafiato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.