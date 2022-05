Tavolino porta notebook e tablet in Bambù: scontato a 29€

Per lavorare a letto o sul divano con il tuo portatile o il tablet, ma anche come vassoio per la colazione e la cena davanti alla TV, e come scrivania d’emergenza in vacanza, come leggio per gli amanti della lettura o come tavolino d’appoggio per lavorare in piedi. Questo bellissimo Tavolino Vassoio Bakaji porta notebook e tablet in Bambù oggi è scontato a 29,90€.

Realizzato interamente in legno di bambù naturale e di alta qualità, questo tavolino multifunzione portatile e pieghevole ha una solida struttura è ecologico, stabile, durevole e resistente. Da aperto ha le seguenti dimensioni: 60 x 30 x 25 cm circa. È completamente regolabile, e il piano reclinabile può essere posizionato a 5 livelli di inclinazione per adattarsi a qualsiasi tipo di posizione o esigenza; un blocco tiene il notebook o il tablet in posizione evitandone la caduta o lo scivolamento infine le gambe possono essere regolate in altezza. Dal design moderno e funzionale, include incavi finemente cesellati che rendono molto stabile il posizionamento del computer e in più favoriscono l’areazione del computer evitandone il surriscaldamento. Sul lato destro, infine, è presente un piccolo cassetto porta oggetti per conservare penne, blocco note, cavo USB, dischi, graffette, e tutto ciò serve. C’è pure l’incavo tondo porta bicchiere per posizionare una bevanda.