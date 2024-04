Tastiera Logitech MX Keys mini SCONTATA del 45% su Amazon!

Ti serve una tastiera wireless, compatta, leggera e confortevole? Mettiti comodo perché abbiamo proprio quello di cui hai bisogno: solo su Amazon oggi puoi acquistare la tastiera Logitech MX Keys Mini ad un prezzo scontato del 45%!

L’attuale costo di mercato di questa tastiera è di 129 euro ma tu adesso, grazie allo sconto esclusivo di Amazon, risparmi ben 58 euro e la paghi solamente 70,99 euro!

Tastiera Logitech MX Keys Mini: compatta, leggera e confortevole

Disponi di una digitazione precisa con i tasti intelligenti: digita su tasti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita, con dettatura vocale, microfono mute/unmute. Un formato mini ma molto potente, un layout progettato per una precisione senza sforzo sulla superficie, con uno stile minimal per una tastiera ergonomica portatile che ti accompagna ovunque lavori.

Dotata anche di illuminazione intelligente questa tastiera si illumina nel momento in cui le dita si avvicinano, mentre l’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce. Multi dispositivo e Multi Mac, connetti la tastiera compatta MX Keys Mini fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth Low Energy e passa facilmente da un dispositivo all’altro.

Più computer e un solo flow, abbina la tastiera sottile a un MX Master 3 o MX Anywhere 3 per Mac e digita su più dispositivi in un unico flusso di lavoro. Ricaricabile USB-C: la carica completa della tastiera Bluetooth MX Keys Mini dura 10 giorni o 5 mesi senza retroilluminazione.

Le parti in plastica di MX Keys Mini includono plastica riciclata post-consumer certificata. Certificazione zero emissioni: l’impronta di carbonio di MX Keys Mini è stata ridotta a zero.

Approfitta del super sconto del 45% e acquistala ora su Amazon ad un prezzaccio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.