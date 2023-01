Tastiera Logitech K380 Bluetooth in sconto su Amazon del 54%

La Logitech K380 è un’eccellente tastiera portatile che può essere utilizzata con quasi tutti i dispositivi compatibili e le sue dimensioni ridotte la rendono facile da portare in giro. Ha una funzione di associazione multi-dispositivo e tasti di scelta rapida per il controllo multimediale, ma manca di retroilluminazione e tasti macro programmabili. La digitazione su questa tastiera non è faticosa e il rumore risultante è abbastanza basso per qualsiasi ambiente d’ufficio. Sebbene ci sia il supporto software, le opzioni di personalizzazione sono piuttosto ridotte. Acquistala ora su Amazon a soli 26,99€ invece di 58,99€.

Logitech K380 è una tastiera eccellente per l’utilizzo con dispositivi mobili. Può essere utilizzata con qualsiasi dispositivo dotato di connessione Bluetooth e ha un’eccellente compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi mobili. È facile da portare in giro e ha una funzione di accoppiamento multiplo, questo significa che puoi associarla contemporaneamente al computer e allo smartphone. Questo significa che funziona sia su computer Windows che su Mac.

Fornisce un’esperienza di digitazione simile al Logitech K780 e utilizza interruttori a forbice. Ha una batteria ricaricabile invece di batterie AAA usa una retroilluminazione bianca che ti aiuta a vedere i tasti quando sei al buio. Inoltre, puoi rimappare alcuni tasti in più su MX Keys Mini rispetto alla K380 e puoi anche creare profili per programmi specifici.

La Logitech K380 è una tastiera mobile migliore della Logitech K780 perché il suo design più compatto e leggero la rende più facile da portare in giro. Gli MX Keys hanno una migliore qualità costruttiva.

La K380 è più piccolo e leggero, quindi è molto più facile da portare in giro e, come gli MX Key, offre l’associazione multi-dispositivo con un massimo di tre dispositivi tramite Bluetooth. MX Keys è più adatto per l’uso in ufficio, mentre la K380 è progettata per essere utilizzata in movimento. Approfitta ora dello sconto del 54% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.