TAG ATUVOS per dispositivi Apple, approfitta ora del COUPON del 40% su Amazon

Lanci costantemente le chiavi della macchina sul tavolo più vicino e ti dimentichi puntualmente dove le hai messe? Hai solo bisogno di uno smartphone, un programma di tracciamento e un tag elettronico come quello di ATUVOS. Acquistalo ora su Amazon a soli 24,99€ e approfitta del COUPON che ti farà risparmiare un ulteriore 40%.



Questi dispositivi di tracciamento di forma rettangolare hanno uno spessore di 0,43 pollici. Un angolo dell’etichetta è perforato da un foro abbastanza grande da contenere una corda, un cinturino o un portachiavi. Un pulsante viene utilizzato per accendere o spegnere il dispositivo.

L’Atuvos Tag è un dispositivo Bluetooth espressamente progettato per funzionare insieme all’applicazione “Trova il mio” su iOS.

Il primo passaggio della procedura di configurazione consiste nell’aprire l’applicazione Dov’è e selezionare il pulsante per aggiungere un elemento. Dal menu risultante, scegli “Aggiungi altro elemento“. Quindi premere il pulsante dell’Atuvos Tag. Due segnali acustici indicano che il tag è attivato e può essere rilevato dall’applicazione Dov’è. Una volta individuato il tag e assegnato un nome, verrà aggiunto alla mappa dell’applicazione.

Il tag Atuvos può essere rintracciato dal tuo iPhone ogni volta che si trova all’interno della portata del Bluetooth del telefono.

Questo dispositivo sfrutta anche la capacità dell’applicazione “Trova il mio” di scaricare le informazioni di tracciamento da iCloud. Un segnale Bluetooth sicuro trasmesso dall’Atuvos Tag può essere rilevato dai dispositivi nelle vicinanze collegati alla rete Trova il mio. Questi dispositivi, che consistono in iPhone, iPod e Mac circostanti, trasmettono la posizione fisica del tag Atuvos a iCloud. Questa posizione verrà quindi registrata sulla mappa dell’applicazione.

La posizione degli oggetti smarriti all’interno dell’area coperta dal Bluetooth dell’iPhone può essere trovata girovagando per l’area locale e ascoltando il segnale acustico. Le indicazioni esplicite per il tag non sono né fornite né necessarie. Approfitta ora del COUPON del 40% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

