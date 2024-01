Tablet Android a MENO DI 100€: lo paghi la metà

Hai mai desiderato un tablet che combinasse prestazioni elevate e un prezzo accessibile? Il Blackview WIFI 6 Android 13 Tablet PC, ora disponibile su Amazon a soli 99,99€, rappresenta un’opportunità imperdibile. Con uno sconto del 50%, questo dispositivo è l’ideale per chi cerca un tablet all’avanguardia senza spendere una fortuna.

Tablet Android a soli 99,99€ in sconto del 50% su Amazon

Questo tablet si distingue per le sue caratteristiche tecniche di spicco. Dotato di WIFI 6, garantisce una connessione internet veloce e stabile, ideale per lo streaming, il gaming online e la navigazione. Il sistema operativo Android 13 offre un’interfaccia utente intuitiva e accesso a tutte le applicazioni disponibili su Google Play.

Con una memoria interna di 128 GB, espandibile fino a 2 TB tramite scheda Micro SD/TF, avrai tutto lo spazio necessario per le tue app, foto e video. Inoltre, i 16 GB di RAM (inclusi 8 GB di memoria virtuale) assicurano un’esperienza utente fluida e reattiva.

Il Blackview WIFI 6 Android 13 Tablet PC è dotato di un display IPS da 10,1 pollici che offre colori vivaci e dettagli nitidi, perfetto per guardare film o lavorare con documenti. Supporta Widevine L1 per la riproduzione di video in alta definizione. La batteria da 6580 mAh garantisce un’ottima autonomia, permettendoti di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparti della ricarica.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon: il Blackview WIFI 6 Android 13 Tablet PC a soli 99,99€, con uno sconto del 50%. È l’occasione perfetta per aggiornare il tuo dispositivo con un tablet potente, versatile e conveniente. Acquista ora e scopri il piacere di avere tecnologia di qualità a portata di mano.