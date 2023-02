Supporto per smartphone e tablet in alluminio: sembra fatto da Apple

Robusto, elegante e universale, il supporto smartphone di Lamicall è unico nel suo genere perché sembra fatto da Apple. Elegantissimo e capace di integrarsi in qualunque ambiente, anche il più sofisticato e moderno, è il compagno perfetto di ogni iPhone e iPad. E oggi è pure scontato: paghi solo 19€ sia la versione Argento che quella Grigio Siderale.

Il supporto Lamicall per smartphone e tablet è un accessorio di alta qualità che si distingue per la sua robustezza e eleganza. Il design richiama quello degli iMac di Apple e lo rende perfetto per qualsiasi ambiente, sia in ufficio che a casa.

Il baricentro basso del supporto permette una facile regolazione dell’angolazione, rendendo possibile l’utilizzo in molte diverse situazioni. L’angolo di visione multi-sfaccettato fa sì che sia possibile utilizzare il dispositivo da molte angolazioni diverse, il che a sua volta rende il gingillo flessibile e adattabile.

La protezione in gomma offre un’ulteriore garanzia per i dispositivi come iPhone e iPad, perché previene i graffi e i danni causati da eventuali cadute. La compatibilità con una vasta gamma di dispositivi di 5-13 pollici, tra cui l’iPad Pro, l’iPhone, Samsung e altri, lo rende un accessorio indispensabile e bellissimo.

È realizzato in lega di alluminio di alta qualità, con bordi arrotondati, e pertanto è leggero e poco ingombrante, e garantisce un’esperienza di utilizzo di prima qualità, e durevolezza nel tempo.

Infine, il robusto ingranaggio in acciaio inossidabile offre il massimo controllo quando si tenta di ruotare il supporto per tablet, garantendo una gamma completa di angoli di visione anche coi dispositivi più pesanti. Insomma, il supporto Lamicall per smartphone e tablet è un accessorio di elevata qualità che offre la massima comodità e protezione per il dispositivo. Costa solo 19€ sia la versione Argento che quella Grigio Siderale, e se ti iscrivi a Prime, la consegna rapidissima è anche gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.