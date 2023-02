Se ti serve tutta la libertà di movimento di un supporto VESA per il tuo schermo, ma non hai la minima voglia di bucare il muro, ecco come risolvere. Basta scegliere un supporto da tavolo VESA che ti offre lo stesso identico comfort ma senza dover crivellare casa.

Il supporto da tavolo Ergosolid è un dispositivo innovativo progettato per sostenere schermi LCD da 22-35 pollici con una capacità di carico massima di 12 kg. Questo supporto utilizza una molla a gas che lo rende facile da regolare e stabilizzare, garantendo una visualizzazione confortevole e flessibile del tuo schermo. Inoltre, è compatibile con VESA max. 100 x 100 mm, uno standard che definisce la distanza tra i fori di montaggio sulla parte posteriore di un display.

Cos’è VESA?

VESA è l’acronimo di Video Electronics Standards Association, un’associazione che stabilisce standard per la produzione e il montaggio di display. Il sistema VESA consente ai produttori di display di creare prodotti compatibili con gli standard di montaggio, facilitando così l’installazione di supporti da tavolo o da parete. La compatibilità VESA garantisce che il supporto da tavolo Ergosolid possa essere facilmente montato sulla maggior parte dei display LCD sul mercato.

Vantaggi di un Supporto da tavolo con Molla a Gas

Il supporto da tavolo Ergosolid offre molti vantaggi rispetto ai supporti tradizionali che richiedono un montaggio a parete. Innanzitutto, la molla a gas rende facile la regolazione dell’altezza dello schermo, permettendoti di trovare la posizione più comoda per la visualizzazione. Inoltre, il supporto da tavolo non richiede di bucare il muro, il che lo rende una soluzione ideale per spazi di lavoro temporanei o condivisi.

Il supporto da tavolo Ergosolid offre anche la possibilità di orientare lo schermo in diverse posizioni, compreso l’inclinazione verso l’alto o verso il basso, o la rotazione a sinistra o a destra. Questa flessibilità permette di adattare la visualizzazione a diverse esigenze e situazioni.

Inoltre, è dotato di una base stabile e pesante, che garantisce una stabilità costante durante l’utilizzo. Questo lo rende una soluzione affidabile e duratura per il tuo ambiente di lavoro. E costa pochissimo: su Amazon lo paghi circa 35€ incluse spedizioni.

