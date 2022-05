Supporto Cellulare Auto, solo 9,99€ incluse spedizioni

Un supporto cellulare per auto è fondamentale per tenere il navigatore sempre a portata di mano, a patto però di scegliere un prodotto stabile e di qualità. Come il Supporto Cellulare Auto Lamicall con rotazione a 360 gradi, compatibile con tutti gli smartphone. E costa solo 9,99€ incluse spedizioni.

Ampia compatibilità: Supporto universale per telefoni cellulari da 4,7 a 6,5 pollici, come iPhone 12 Mini, 12 Pro Max, 11 Pro XS Max XR X 8 7 7S 6S 6 Plus, Huawei, Samsung Galaxy S10 S9 S8 S7 S6, Note 6 5 J5. LG, HTC, Huawei, Sony, Nexus, telefoni Android. (Adatto solo per bocchette di ventilazione verticali o orizzontali)

Non preoccuparti delle cadute o graffi: Il design a due clip e la base retrattile tiene il tuo telefono in modo sicuro e impedisce che cada durante la guida, anche su strade accidentate. Le clip sono imbottite con cuscini in gomma che proteggono il telefono e il condotto dell’aria dai graffi.

Miglior compagno di viaggio in auto: Ideale per lunghi viaggi se si utilizza il GPS. Il supporto tascabile da auto per iPhone può essere utilizzato come supporto da viaggio e supporto per telefono a mani libere su scrivania, tavolo o altre superfici piatte.

Angolo regolabile e facile installazione: il supporto da auto per telefono ti permette ruotare facilmente il telefono in qualsiasi direzione. Afferra saldamente il condotto dell’aria ed è facile da inserire e rimuovere il telefono con una sola mano.