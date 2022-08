Supporto Auto con Ricarica Wireless 15W con un OTTIMO SCONTO

Le auto più recenti e nuove hanno spesso una base di ricarica capace di ricaricare wireless, un optional molto costoso da aggiungere che non sempre le auto un po’ più datate hanno. Fortunatamente esistono dei supporti auto per iPhone capaci di ricaricare in modalità wireless il proprio dispositivo: si tratta del supporto SBS con Ricarica Wireless 15W, disponibile ad un prezzo da urlo. Potete acquistare il vostro Supporto Auto con Ricarica Wireless a 38,65€, seguendo questo link.

Il dispositivo in questione permette di ricaricare l’iPhone del 70% in soli 30 minuti, un tempo comodo se pensiamo ai tragitti fatti con la propria auto. Super tecnologico in ogni dettaglio, questo Supporto Auto ha dei sensori ad induzione che permetteranno alle morse laterali di aprirsi quando viene avvicinato il proprio dispositivo, per poi chiudersi una volta poggiato.

Per estrarre il cellulare invece, servirà premere il pulsante laterale che permetterà alla morsa di aprirsi in modo comodo e veloce. Il supporto di ricarica poi, capace di erogare 15W, gestirà la propria potenza in base al dispositivo, riconoscendolo e quindi evitando di surriscaldare l’iPhone in questione. Per il posizionamento invece, questo Supporto Auto con Ricarica Wireless 15W si applica facilmente alla bocchetta dell’aria, così d’avere il proprio smartphone a portata di mano in qualunque momento, mentre si ricarica.