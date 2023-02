Supporto a braccio iPad: comodità e leggibilità imbattibili

iPad non è solo un tablet. Fa da libro di testo per l’Università, da spartito per la lezione di chitarra, e da cuoco durante un esperimento in cucina. E con questo pratico ed economico supporto a braccio, starà sempre nell’esatta posizione e con l’angolazione che ti serve. Robusto e fatto tutto in alluminio, costa solo 26€ su Amazon.

Il Supporto a braccio per iPad di Ulanzi è un accessorio versatile e pratico per gli utenti del tablet Apple. Con le sue innovative molle a memoria ad alta elasticità, il supporto blocca saldamente il dispositivo nella posizione desiderata, con una capacità massima di carico di 1,2 kg. Il supporto è facilmente regolabile con una sola mano e senza sforzo, e offre un angolo di visualizzazione illimitato.

Il braccio rinforzato del supporto è completamente regolabile in altezza e angolazione, rendendolo perfetto per una vasta gamma di situazioni, come a letto, sul tavolo o addirittura in piedi (magari come leggio musicale). Grazie alla sua capacità di rotazione a 360°, è possibile posizionare il tablet nella posizione desiderata con facilità.

Il supporto è compatibile con tutti i dispositivi con schermi compresi tra 4,6 e 12,9 pollici, tra cui iPad Pro 12.9″, 10.7″, 9.7″, iPad Air, iPad mini e anche smartphone come iPhone e Huawei. La gamma di regolazione massima di 28 cm rende il supporto adatto al 90% dei device che hai in giro per casa.

L’installazione del supporto è semplice e non richiede l’utilizzo di attrezzi. Può essere montato su superfici come testiere, tavoli, librerie o scrivanie con uno spessore massimo di 40 mm. Inoltre, la chiusura del cavo di alimentazione del supporto permette di utilizzare il tablet durante la ricarica, facilitando allo stesso tempo la conservazione del cavo senza ingombri.

Lo puoi acquistare a soli 26€ e spiccioli su Amazon, incluse spedizioni. E se ti scrivi a Prime, lo ricevi anche in 24 ore o anche meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.