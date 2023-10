Pulizia impeccabile e senza sforzi con lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra in SUPER OFFERTA

Amazon ha lanciato una super offerta sullo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, proponendolo a soli 269,00€, con uno sconto del 23% sul prezzo originale. Una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra con batteria da 5200 mAh

Ma cosa rende questo robot aspirapolvere così speciale? Iniziamo dal cuore pulsante del dispositivo: la sua potenza d’aspirazione. Con ben 4000 Pa, lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra assicura una pulizia profonda e accurata, riuscendo a catturare anche le particelle di sporco più ostinate. E non preoccuparti dell’autonomia. Grazie alla sua batteria ad alta capacità da 5200 mAh, questo piccolo gioiello della tecnologia è in grado di pulire superfici fino a 240 m2 con una sola carica. Una performance davvero notevole che ti permetterà di goderti la tua casa pulita senza interruzioni.

La precisione è un altro punto di forza di questo robot. Dotato di un sensore frontale ToF, il Vacuum-Mop 2 Ultra rileva con estrema precisione i dati spaziali, identificando ostacoli e spazi stretti con facilità. E grazie alla nuova navigazione laser LDS, il robot mappa l’ambiente domestico in modo dettagliato, garantendo una pulizia meticolosa in ogni angolo della tua casa. Immagina di avere un piccolo assistente che conosce ogni centimetro della tua abitazione e sa esattamente dove e come pulire.

E se ti preoccupi degli ostacoli che potrebbe incontrare lungo il suo percorso, come pantofole, scarpe o cavi, sappi che lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è progettato per riconoscerli e evitarli. Inoltre, con l’app Xiaomi Home, hai il controllo totale sulla pulizia. Puoi decidere quali aree pulire, impostare barriere virtuali o definire aree off-limits. E per chi desidera il massimo del comfort, il robot è anche compatibile con la stazione di svuotamento automatico Xiaomi, che ti libera dalla seccatura di svuotare il contenitore ogni giorno.

Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra ti garantisce una pulizia impeccabile senza sforzi. E con l’offerta imperdibile di Amazon, non c’è momento migliore per acquistarlo. A soli 269,00€, hai l’opportunità di portare a casa un alleato prezioso per la pulizia della tua abitazione. Non aspettare oltre, approfitta dell’offerta e trasforma il modo in cui vivi la pulizia domestica!

