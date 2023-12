Eleva il tuo intrattenimento domestico con la splendida Smart TV Hisense da 40 pollici in SUPER SCONTO

Nell’era dell’intrattenimento digitale, avere una Smart TV che soddisfi tutte le esigenze di qualità, funzionalità e prezzo è fondamentale. La Smart TV Hisense da 40 pollici si presenta come una soluzione ideale, combinando prestazioni elevate e un prezzo accessibile. Attualmente disponibile su Amazon a soli 249,00€, grazie a un 11% di sconto, rappresenta un’opportunità da cogliere al volo per chi desidera migliorare l’esperienza di visione senza gravare eccessivamente sul budget.

Smart TV Hisense da 40 pollici con tecnologia DTS Virtual-X

Questa Smart TV non è solo un dispositivo per guardare i tuoi programmi preferiti; è un centro di intrattenimento completo che porta il cinema e il gaming direttamente nel tuo salotto. Con un display LED Full HD da 40″ e una risoluzione di 1920 x 1080, offre immagini nitide e colori vividi, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente. Che tu stia guardando un film, una partita di calcio o giocando ai tuoi videogiochi preferiti, ogni dettaglio sarà cristallino. Il cuore di questa Smart TV è il sistema VIDAA 4.2, una piattaforma user-friendly che ti dà accesso immediato a un vasto mondo di contenuti. Con controlli vocali Alexa integrati, navigare tra le varie opzioni è più semplice che mai. Puoi chiedere ad Alexa di cambiare canale, regolare il volume, o aprire le tue app di streaming preferite come Netflix, Prime Video e RaiPlay, il tutto senza muovere un dito.

L’audio non è da meno, con una potenza di 14W e tecnologia DTS Virtual-X, che offre un suono chiaro e immersivo. Che tu stia guardando un film d’azione o ascoltando la tua playlist preferita, l’esperienza audio sarà all’altezza delle tue aspettative. Inoltre, con il sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e Satellitare S2 HEVC 10, sei assicurato di essere sempre compatibile con gli ultimi standard di trasmissione. La connettività è un altro punto di forza di questa Smart TV. Con porte USB e Wi-Fi integrato, collegare dispositivi esterni o accedere a internet è un gioco da ragazzi. Che tu voglia riprodurre contenuti dal tuo laptop, smartphone o hard disk esterno, la Hisense 40″ ti offre tutte le opzioni di cui hai bisogno.

A soli 249,00€, la Smart TV Hisense da 40 pollici è un affare che non puoi lasciarti sfuggire. Con un 11% di sconto, è il momento ideale per fare un upgrade significativo al tuo intrattenimento domestico. Non perdere l’occasione di portare a casa una Smart TV di qualità a un prezzo imbattibile. Acquista ora e preparati a vivere un’esperienza visiva e sonora senza precedenti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.