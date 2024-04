SUPER OFFERTA ora su Amazon per la friggitrice ad aria Cecofry SCONTATA del 40%!

Ancora non ne hai una? Bene, questo è il momento giusto, oggi su Amazon puoi acquistare la friggitrice ad aria Cecofry ad un prezzo imperdibile.

Grazie allo sconto del 40% ti costa solamente 38,90 euro, un prezzo irrisorio per un elettrodomestico che dimezza i tempi di cottura e ti consente di preparare primi, secondi e dolci in maniera semplicissima!

Friggitrice ad aria Cecofry: prepara tutto quello che vuoi in modo facile e veloce!

La friggitrice Cecofry ti permette di cucinare tutto quello che desideri con un solo cucchiaio di olio per risultati più sani ma comunque molto gustosi. Dotata di vaschetta con una superficie di cottura di 5,5 L per preparare grandi quantità di cibo.

Questo elettrodomestico presenta 1700 W di potenza per una cottura più rapida, ma con consumi ridotti. Risultati eccezionali per ogni ricetta grazie alla sua tecnologia PerfectCook di aria calda che circola dall’interno e con uscita dagli orifizi posteriori.

Friggitrice dal design elegante con rifiniture in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza e durata. Design moderno e compatto con un pannello di controllo touch multifunzione per controllare il funzionamento.

Disponi di ben 8 modalità predefinite che stabiliscono tempi e temperatura necessari per cucinare differenti tipi di alimenti. Dispone di un termostato per regolare la temperatura da 80ºC a 200 ºC. Tempo configurabile da 0 a 60 minuti.

Con protezione dal surriscaldamento e spia di funzionamento. Base antiscivolo che aiuta durante il funzionamento. Dimensioni: 26 cm x 31,6 cm x 30,5 cm.

Approfitta del super sconto del 40% e acquistala ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.