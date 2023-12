EA SPORTS FC 24 Standard Edition per PS5 a meno di 50€!

Nel mondo dinamico dei videogiochi, le offerte sono lampi nel buio, e oggi ne abbiamo una scintillante per te: EA SPORTS FC 24 Standard Edition per PS5 è disponibile su Amazon a soli 49,99€, con un incredibile sconto del 38%. Questa è l’occasione perfetta per immergerti nell’esperienza calcistica più autentica e coinvolgente del momento, senza svuotare il portafoglio. Con una riduzione di prezzo così significativa, è il momento ideale per aggiungere questo titolo alla tua collezione o regalarlo a un appassionato di calcio nella tua vita.

EA SPORTS FS24 per PS% con HyperMotionV

EA SPORTS FC 24 porta il gioco a un livello completamente nuovo, grazie a HyperMotionV, una tecnologia rivoluzionaria che traduce il ritmo e la fluidità del calcio reale nel gioco, utilizzando dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello. Questo significa che ogni movimento, ogni azione sul campo è riprodotta con una precisione e un realismo senza precedenti. Gli stili di gioco ottimizzati tramite i dati di Opta offrono ai giocatori una dimensione aggiuntiva, andando oltre le valutazioni totali per dare vita alle abilità uniche che rendono ogni giocatore speciale. Il motore Frostbite migliorato porta l’esperienza di gioco a un altro livello, con dettagli visivi mozzafiato che rendono ogni partita un’esperienza indimenticabile. Dai modelli dei giocatori, realistici fino alle pieghe delle loro divise, a un’esperienza di partita autentica che offre una trasmissione televisiva sempre ottimale, ogni elemento è stato curato per offrirti il massimo del divertimento e dell’immersione.

Inoltre, con la possibilità di creare la rosa dei tuoi sogni in Ultimate Team, competere in modalità diverse e personalizzare il tuo club dentro e fuori dal campo, EA SPORTS FC 24 è più di un gioco; è una porta aperta verso il mondo del calcio professionistico. Che tu scelga di scendere in campo come giocatore o di sedere in panchina come tecnico, ogni scelta scrive una parte della tua storia calcistica.

Non lasciare che questa offerta scivoli via. A soli 49,99€, EA SPORTS FC 24 Standard Edition per PS5 è più di un acquisto; è un investimento nel tuo divertimento e nella tua passione per il calcio. Aggiungilo al tuo carrello oggi stesso e preparati a vivere l’emozione del calcio come mai prima d’ora. Questa è l’opportunità che aspettavi, e con un prezzo così vantaggioso, non c’è momento migliore per agire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.