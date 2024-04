SUPER OCCASIONE: robot aspirapolvere Laresar in offerta su Amazon!

Stanco di pulire il pavimento di casa ogni girono? Oggi puoi anche non preoccupartene più perché da oggi ci pensa il robot aspirapolvere Laresar che trovi in offerta su Amazon!

Robot aspirapolvere Laresar: potente, compatto e super efficiente!

Grazie alla sua potenza aspirante di 4000Pa il robot aspirapolvere Evol3s di Laresar riesce ad assorbire ogni tipo di detrito e polvere dal pavimento direttamente nel suo contenitore interno, mantenendo la casa sempre pulita e in ordine. L’aspirapolvere è equipaggiato con un motore di ultima generazione giapponese per garantire un’elevata efficienza di pulizia.

Non solo spazza e aspira ma supporta anche la funzione di lavaggio. Queste tre funzionalità combinate in un unico dispositivo offrono un’ampia comodità per le operazioni di pulizia. I serbatoi dell’acqua e della polvere separati sono facili da pulire. Inoltre, può aspirare e lavare contemporaneamente, ottimizzando i tempi di pulizia.

Con uno spessore di soli 2,75 pollici il robot è più sottile e leggero rispetto ad altri robot giroscopici sul mercato. Ciò gli consente di muoversi agilmente in tutta la casa, passando sotto mobili come divani e armadi, e rimuovendo anche la sporcizia più ostinata. Questo presenta un’autonomia di ben 180 minuti.

Con funzione Mop è dotato di una potente batteria interna, offrendo un’autonomia notevole che gli permette di pulire l’intera casa senza interruzioni quando completamente carico. Quando la batteria si esaurisce, può essere ricaricata automaticamente. Supporta anche la programmazione delle pulizie, permettendoti di liberare le mani.

Questo supporta varie modalità di controllo. Oltre ai comandi manuali, è dotato di un telecomando e può essere gestito tramite un’applicazione mobile intelligente, semplificando notevolmente l’uso. È compatibile anche con l’accoppiamento ad Alexa e al dispositivo Google Home, consentendo il controllo vocale per accendere e spegnere il Robot Evol3s senza l’uso delle mani.

Inoltre rileva automaticamente la presenza di tappeti e aumenta la potenza di aspirazione durante la pulizia su queste superfici. Questa funzionalità lo rende particolarmente efficace nella pulizia di tappeti a pelo corto e medio, e nell’eliminazione dei peli degli animali domestici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.