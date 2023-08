Super Mario Bros. Wonder + RPG in preordine A MENO DI €100

Hai mai sognato di entrare nel mondo incantato di Mario? Ora puoi farlo grazie all’offerta speciale su Amazon per SUPER MARIO BROS. WONDER + SUPER MARIO RPG per Nintendo Switch. Questo fantastico bundle è in preordine, quindi non perdere l’occasione di essere uno dei primi a immergerti in queste avventure iconiche.

Super Mario Bros Wonder e Super Mario RPG in preordine al prezzo straordinario di €99 su Amazon

Siamo entusiasti di annunciare che SUPER MARIO BROS. WONDER + SUPER MARIO RPG per Nintendo Switch è disponibile in preordine a un prezzo speciale su Amazon. Attualmente puoi preordinare questo bundle incredibile a soli 99,99€, usufruendo di uno sconto del 16%. Questo è il momento perfetto per garantirti il tuo posto nel mondo di Mario a un prezzo conveniente.

SUPER MARIO BROS. WONDER ti porta in un viaggio emozionante attraverso mondi incantati, pieni di avventure e sfide coinvolgenti. Rivivi le avventure classiche con Mario e Luigi mentre affrontano nemici, raccolgono power-up e salvano la principessa Peach. SUPER MARIO RPG, d’altra parte, ti catapulta in un universo di ruolo, con una trama coinvolgente e personaggi indimenticabili.

Con SUPER MARIO BROS. WONDER + SUPER MARIO RPG per Nintendo Switch, avrai a tua disposizione ore e ore di divertimento. La grafica migliorata, il gameplay coinvolgente e le storie appassionanti ti terranno incollato allo schermo, giorno dopo giorno.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di preordinare SUPER MARIO BROS. WONDER + SUPER MARIO RPG per Nintendo Switch a un prezzo speciale su Amazon. Questo bundle ti permette di rivivere le avventure classiche e immergerti in nuove esperienze di gioco con Mario e i suoi amici. Preordina ora e preparati per un’esperienza magica nel mondo di Mario!

