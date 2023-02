Striscia Led Smart WiFi con Siri e Alexa: solo 19€ su Amazon

La striscia luminosa TP-Link Tapo è una soluzione innovativa per l’illuminazione domestica che offre un’esperienza completa a un prezzo accessibile. Questo prodotto è il primo di TP-Link ad essere compatibile con Apple Home, Alexa e Google Home, e non richiede l’utilizzo di un hub grazie alla connessione Wi-Fi. Con uno sconto del 33% su Amazon, puoi acquistarlo ora a soli 19,99€ anziché 49,99€.

La striscia LED è facile da installare e utilizza LED RGBWIC, ovvero LED RGB con un massimo di 16 milioni di colori e LED bianchi regolabili fino a 1.000 lumen. Il chip integrato permette di creare colori diversi lungo le 50 diverse zone di illuminazione, rendendo la striscia luminosa più luminosa e di qualità superiore rispetto a quelle che hanno solo LED RGB.

Il pacchetto include un piccolo controller con un pulsante di accensione/spegnimento e un adattatore CA, ed è possibile completare l’installazione in meno di 5 minuti. Una volta collegato a una piattaforma intelligente come Apple Home, Google Home o Alexa, sarai in grado di personalizzare l’illuminazione in modo semplice e intuitivo grazie all’app Tapo ben strutturata e facile da usare.

L’app offre molte funzionalità, tra cui la possibilità di programmare le luci, creare scene di luce preimpostate, scegliere tra 17 effetti di luce e sincronizzare la luce con la musica. Inoltre, monitora il consumo di energia, offre una modalità “Away” per accendere e spegnere le luci in modo casuale, e un timer che accende o spegne le luci dopo un determinato periodo di tempo. Gli effetti di luce sfruttano le 50 zone di illuminazione indirizzabili della striscia luminosa, creando un’esperienza di illuminazione personalizzata e dinamica.

Acquista ora su Amazon la striscia luminosa TP-Link Tapo con uno sconto del 35% e approfitta della spedizione gratuita se sei un abbonato Prime. Sfrutta al massimo l’illuminazione domestica con questo prodotto all’avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.