Striscia Led Smart Wi-Fi con controllo vocale compatibile con Apple e Alexa in promo su Amazon

La nuovissima striscia luminosa di TP-Link Tapo ha quasi tutto ciò che potresti desiderare: dalla luce bianca regolabile e l’oscuramento alla sincronizzazione della musica e alcuni effetti di luce ordinati, il tutto ad un prezzo molto contenuto. È il primo prodotto di illuminazione di TP-Link a funzionare con Apple Home, funziona anche con Alexa e Google Home e utilizza il Wi-Fi, quindi non ha bisogno di un hub. Acquistale ora su Amazon a soli 27,99€ invece di 49,99€.

Le strisce luminose sono plug-and-play, ma sono LED RGBWIC: significa che ha sono sia LED che RGB (con un massimo di 16 milioni di colori) che LED bianchi regolabili (fino a 1.000 lumen). I LED bianchi separati gli conferiscono una luce bianca più luminosa e di qualità superiore rispetto alle strisce che hanno solo LED RGB. La parte IC significa che utilizza un chip integrato, quindi può visualizzare colori diversi lungo le sue 50 diverse zone di illuminazione invece di un singolo colore alla volta. Pochissime strisce luminose a LED hanno sia LED bianchi regolabili che illuminazione indirizzabile, meno ancora hanno tutto questo e il supporto Apple Home.

La striscia LED da 5 metri viene fornita con un piccolo controller con un pulsante di accensione/spegnimento e un adattatore CA. L’intero processo richiede meno di cinque minuti e il risultato finale è incredibile. Ma il vero potere dell’illuminazione intelligente deriva dal collegarlo a una piattaforma intelligente come Apple Home (precedentemente nota come HomeKit), Google Home o Amazon Alexa e Tapo supporta tutti e tre.

A differenza della maggior parte delle app di controllo dell’illuminazione intelligenti, l’app Tapo è ben strutturata, facile da usare e offre molte funzionalità. Potrai impostare le luci su un programma, creare scene di luce preimpostate, scegliere tra 17 effetti (oltre a crearne di miei) e sincronizzarti con la musica. L’app monitora anche il consumo di energia, ha una modalità Away (per accendere e spegnere le luci in modo casuale per imitare qualcuno che è a casa) e un timer che accende o spegne le luci dopo un determinato periodo.

Gli effetti di luce dell’app Tapo sfruttano le cinquanta zone di illuminazione indirizzabili individualmente della striscia luminosa. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

