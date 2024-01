Street Fighter 6 Steelbook Edition REGALATO a soli 39,99€ (-41%)

Immergiti nell’emozionante mondo di Street Fighter con la Steelbook Edition di Street Fighter 6, disponibile esclusivamente su Amazon.it. Questa edizione speciale, ora offerta a soli 39,99€, rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del celebre franchise di Capcom. Con un risparmio del 41%, è il momento ideale per aggiungere questo capolavoro alla tua collezione.

Street Fighter 6 Steelbook Edition a soli 39,99€ grazie allo sconto del 41%

Street Fighter 6, nella sua Steelbook Edition, non è solo un gioco, ma un’esperienza completa. La confezione include una custodia Steelbook esclusiva, che rende questa edizione un vero e proprio oggetto da collezione. Il gioco stesso offre un sistema di combattimento altamente evoluto, con due tipologie di comandi – moderni e classici – che si adattano sia ai neofiti sia ai veterani della serie.

La modalità World Tour ti immerge in una coinvolgente storia per giocatore singolo, dove potrai esplorare le strade di Metro City con il tuo avatar personalizzato. Scopri i tuoi punti di forza e affronta sfide sempre nuove. Inoltre, il Battle Hub è il luogo ideale per trovare rivalità amichevoli e mettere alla prova le tue abilità contro giocatori da tutto il mondo.

Questo gioco, basato sull’esclusivo RE ENGINE di Capcom, offre una grafica migliorata che eleva l’esperienza di gioco a un livello superiore. Ogni dettaglio è curato per garantire un’immersione totale nel mondo di Street Fighter. La Steelbook Edition è un must-have per tutti gli appassionati di picchiaduro e per chi desidera vivere un’esperienza di gioco unica.

Non perdere l’opportunità di possedere la Street Fighter 6 Steelbook Edition a un prezzo così vantaggioso. Acquista ora su Amazon e preparati a vivere emozioni indimenticabili. Questa offerta è una vera e propria occasione per entrare nel leggendario universo di Street Fighter con stile e risparmio. Ricorda, le edizioni speciali come questa non sono disponibili per sempre!