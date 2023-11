Street Fighter 6 per PS5 in SCONTO DEL 32% su Amazon: solo 39,99€

Preparati a immergerti nell’azione e nell’adrenalina con “Street Fighter 6” per PS5, ora disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 39,99€ con uno sconto del 32%! Questa offerta è un vero colpo per gli amanti dei giochi di combattimento e per i fan storici della serie.

Street Fighter 6 per PS5 a soli 39,99€ con lo sconto Amazon del 32%

“Street Fighter 6” porta l’azione classica del franchise a nuovi livelli con grafica ultra-dettagliata e meccaniche di gioco rifinite. Il gioco sfrutta appieno le potenzialità della PS5, offrendo una risoluzione straordinaria e tempi di caricamento rapidissimi. Aspettati una rosa di personaggi sia iconici che nuovi, ciascuno con mosse uniche e stili di combattimento distinti.

La modalità multigiocatore online promette battaglie avvincenti contro sfidanti da tutto il mondo, mentre la modalità storia offre un’esperienza immersiva e coinvolgente. Inoltre, i controlli intuitivi rendono il gioco accessibile sia ai neofiti che ai veterani della serie.

Non perdere l’opportunità di aggiungere “Street Fighter 6” alla tua collezione di giochi per PS5 a un prezzo senza precedenti. Che tu sia un appassionato di lunga data o nuovo al genere, questo gioco offre ore di divertimento e sfide competitive.

Visita Amazon e approfitta di questa offerta limitata. Sali sul ring virtuale e dimostra le tue abilità di combattente in “Street Fighter 6”! L’azione non è mai stata così emozionante e conveniente. Acquista ora e preparati a combattere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.