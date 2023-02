Stream Deck Mini: tasti LCD personalizzabili per il tuo Mac

Quanto sarebbe magnifico se esistesse un pulsante magico che fa esattamente quello che chiedi non appena lo premi? Qualcosa che possa concatenare tra loro compiti complessi ma ripetitivi, per centuplicare la tua produttività. Buone notizie, il prodotto che cerchi esiste e si chiama Elgato Stream Deck Mini.

Elgato Stream Deck Mini è un dispositivo di controllo di facile utilizzo per streamer, creatori di contenuti e professionisti che vogliono velocizzare i loro flussi di lavoro con un accesso istantaneo ai comandi più importanti. Ha 6 tasti personalizzabili che possono essere programmati per eseguire una vasta gamma di azioni, come aprire programmi, cambiare scene, regolare il volume, e così via.

Ad esempio, un creatore di contenuti video può utilizzare Elgato Stream Deck Mini per cambiare rapidamente tra diverse telecamere durante una registrazione o una diretta streaming, senza dover interrompere la registrazione o navigare tra le finestre del computer. Oppure uno streamer può utilizzare il dispositivo per regolare il volume del microfono e della musica, passare rapidamente tra le diverse scene del flusso e anche per lanciare rapidamente gli overlay sulle immagini.

Inoltre, Elgato Stream Deck Mini è molto flessibile e personalizzabile. Gli utenti possono creare profili specifici per diverse attività e cambiare facilmente tra di loro con un solo tasto. Inoltre, gli utenti possono anche personalizzare le icone visualizzate sui tasti per facilitare l’identificazione delle azioni associate a ciascuno.

Insomma, si tratta di un dispositivo molto utile per migliorare la produttività degli utenti. Con la sua flessibilità e personalizzazione, gli utenti possono velocizzare i loro processi di lavoro e concentrarsi su ciò che è davvero importante, senza perdere tempo con azioni ripetitive o noiose.

Acquista Elgato Stream Deck Mini su Amazon a 92€ incluse spedizioni. Ovviamente è compatibile sia con Mac che con Windows, e funziona via USB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.