Stilo Compatibile Apple Pencil per iPad: solo 22€

Si attacca magneticamente, ha una notevole precisione ma costa solo 22€ con Coupon. Questa Stilo compatibile con Apple Pencil per iPad è la soluzione per chi vuole dilettarsi con il disegno o deve solo prendere appunti su tablet, senza spendere una fortuna. Ha pure l’aggancio magnetico, come l’originale.

Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 10% prima di mettere il prodotto nel carrello e procedere all’acquisto come al solito.

Si ricarica con un comune cavo USB-C, funziona per 10 ore con una ricarica; bastano 30 minuti per una ricarica completa, e 1 minuto per ottenere 50 minuti di funzionamento ininterrotto. Con 4 minuti di ricarica, va avanti per 12 minuti. Include la Modalità di risparmio energetico e dopo 5 minuti di inattività, va automaticamente in sleep.

Specifiche Tecniche

Questa stilo è compatibile con molti dispositivi, tra cui:

iPad Pro 9.7″, 10.5″, 11″, 12.9″

iPad di tutte le generazioni

iPad mini di tutte le generazioni

iPad Air di tutte le generazioni

Ha una bassissima latenza (significa che restituisce una sensazione di scrittura più naturale, simile a penna su carta), punte sostituibili, interfaccia di tipo USB-C e un’autonomia di 10 ore consecutive su singola ricarica. Tuttavia costa molto meno dell’omologa cona mela: solo 21€ incluse spedizioni Prime.

Acquista Stilo Compatibile Apple Pencil per iPad a 22€