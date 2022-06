Stazione di Ricarica USB a 6: ricarica tutto a soli 34€

Dì pure addio alle matasse di fili e ai caricabatterie sparsi per tutte le prese di casa. La Stazione di Ricarica USB SooPii può ricaricare contemporaneamente i tablet e gli smartphone di casa, accessori inclusi, in modo ordinato e senza grovigli. E solo per oggi, grazie a un coupon, la paghi pure meno: costa 34€ e spicci su Amazon.

Facciamo i conti della serva. Apple non dà più il caricabatterie coi suoi telefoni; e comunque, è caricabatterie che include sono appena sufficienti per le caratteristiche di Mac, iPhone e iPad. Perché tutti i gingilli con la mela supportano in realtà una qualche forma di Ricarica Rapida. Se uno dovesse acquistare un caricatore specifico PD e un cavo per ognuno dei dispositivi che ha, si arriverebbe facilmente a cifre fastidiose.

La soluzione per ricaricare tutto in un colpo solo, e soprattutto in modo ordinato è una stazione di ricarica USB. Quella di Soopi non soltanto è scontata, ma include anche 6 cavi di ricarica misti con cui collegare iPhone, iPad e dispositivi Android.

Inoltre, le 6 porte erogano 50W di potenza, con PowerAI e VoltageBoost, il che significa che i dispositivi si ricaricano pure più velocemente. Il tutto senza far polvere in giro per casa. Un indicatore luminoso fa capire quando tutti i dispositivi hanno raggiunto il 100% di carica.