Stazione di Ricarica 3 in 1 SCONTATA di 10 euro

Mettere sotto carica i propri dispositivi è diventato un rituale quasi giornaliero: e se fosse possibile farlo senza fili in mezzo e in modo veloce? Ecco quindi la Stazione di Ricarica Wireless 3 in 1, che Amazon oggi vende ad un prezzo scontato di 10€.

Questa Stazione di Ricarica COLSUR è venduta al prezzo di 55,99€, ma con un coupon potrete averla con 10€ di sconto: il codice in questione è attivabile con una comoda spunta durante l’acquisto. La stazione ha molteplici funzioni: intanto permette di ricaricare wireless 3 dispositivi, AirPods, Apple Watch e iPhone. Permette anche di collegare un ulteriore cavo così da poter caricare un altro dispositivo nella vecchia maniera.

Ciò che però stupisce, oltre che al design, è la sveglia e la luce led: posizionati nella zona superiore, l’orologio ha una forma fatta di cifre digitali e permette di impostare un’eventuale sveglia, mentre la luce permette di illuminare la zona circostante. L’orologio, infine, è personalizzabile scegliendo il formato 12 o 24 ore, ed è dotato di funzione Snooze.

Il Caricabatterie wireless da 15W è poi dotato di protezione da sovracorrente, sovratensione e protezione da surriscaldamento, così da evitare danneggiamenti pericolosi. All’interno della confezione non sono presenti cavi di ricarica aggiuntivi: l’unico che troverete è quello per il dispositivo, mentre gli altri non saranno presenti nella confezione.