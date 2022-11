Chi ha puntato su un ecosistema Apple, totale o parziale, dovrebbe pensare di aggiungere al proprio arsenale di accessori anche una stazione di ricarica multi-device. Quella che ti segnalo oggi è scontata del 30% su Amazon e ti consente di dare energia in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods.

Completa l’affare a 39 euro, ma spunta prima la casella del Coupon per applicare lo sconto del 30%. È un passaggio fondamentale.

Questo caricabatterie 3-in-1 da 15W è a tutti gli effetti una stazione di ricarica. Per dirla brevemente, ti permette di dare energia in contemporanea ad Apple Watch, AirPods e iPhone. La sua utilità, per tale motivo, è fuori discussione.

Il design è minimale, senza ghirigori fastidiosi. Lo piazzi sulla scrivania o sul comodino, accanto al letto, e poi non devi fare altro che posizionarci sopra i tuoi dispositivi. All’interno della confezione trovi anche un cavo USB-C e l’alimentatore QC 3.0.

Non è assolutamente superfluo sottolineare che la stazione di ricarica di TiMOVO da 15 watt integra un sistema di sicurezza che protegge i dispositivi in carica e il gadget stesso. Puoi dunque cliccare su “aggiungi al carello” o su “acquista ora” senza alcun timore. Anzi, meglio procedere in tempi record.

📢 Ricorda di spuntare la casella del Coupon valido per uno sconto del 30%. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.