AirPrint è una funzionalità integrata in tutti i dispositivi Apple che permette di stampare documenti e foto direttamente da iPhone, iPad o Mac senza bisogno di installare driver o software aggiuntivi. La funzionalità è stata introdotta con l’aggiornamento del sistema operativo iOS 4.2 e Mac OS X 10.7 Lion nel 2010. Acquista Epson EcoTank ET-2821 con AirPrint su Amazon Come funziona AirPrint AirPrint utilizza la tecnologia di stampa wireless per inviare i file alla stampante. Tuttavia, la stampante deve essere compatibile con AirPrint per funzionare correttamente. Questo significa che la stampante deve essere una stampante wireless Apple o una stampante di terze parti che supporta AirPrint. Per stampare un documento o una foto, basta selezionare la stampa dal menu Condivisione dell’app che si sta utilizzando e scegliere la stampante. Il dispositivo invierà automaticamente il file alla stampante, che lo stamperà. Vantaggi per l’utente AirPrint offre molti vantaggi per l’utente, tra cui: Praticità: AirPrint rende facile la stampa di documenti e foto da qualsiasi luogo, senza la necessità di installare driver o software. Mobilità: La funzionalità di stampa wireless significa che è possibile stampare da qualsiasi dispositivo Apple, ovunque ci si trovi, senza bisogno di un cavo di stampa o un computer. Semplicità: AirPrint utilizza un’interfaccia utente semplice e intuitiva, rendendo la stampa di documenti e foto un processo rapido e senza problemi. Compatibilità: AirPrint supporta una vasta gamma di stampanti, tra cui stampanti di terze parti e stampanti wireless Apple, il che significa che la maggior parte degli utenti potrà utilizzare questa funzionalità senza problemi. Risparmio: AirPrint permette di evitare l’acquisto di driver o software aggiuntivi per la stampa, il che significa che l’utente potrà risparmiare bei soldoni. Scegliere una Stampante AirPrint

Scegliere una stampante AirPrint può mettere in crisi chiunque, soprattutto con la vasta gamma di opzioni disponibili. Poiché molti potrebbero perdersi all’interno delle caratteristiche hardware, ecco alcune specifiche più importanti da prendere in considerazione per garantire che tu scelga la stampante giusta per le tue esigenze.

Compatibilità: Assicurati che la stampante sia compatibile con i tuoi dispositivi Apple. Puoi trovare queste informazioni sul sito Web del produttore o sull’App Store. Velocità di stampa: Valuta la velocità di stampa in pagine al minuto (PPM) per decidere se la stampante soddisfa le tue esigenze. La maggior parte delle stampanti AirPrint offrono velocità di stampa da 15 a 30 PPM. Risoluzione di stampa: La risoluzione di stampa determina la qualità della stampa. La maggior parte delle stampanti AirPrint offre una risoluzione di stampa di 4800 x 1200 dpi o superiore. Prezzo: Considera il prezzo iniziale della stampante e il costo delle cartucce di inchiostro o di toner. Alcune stampanti sono più economiche, ma i costi delle cartucce possono aumentare nel tempo. Funzionalità extra: Molti produttori offrono funzioni extra come la stampa fronte-retro automatica, la scansione o la copia. Decidi se queste funzioni sono importanti per te e se vale la pena pagare un prezzo maggiore per averle. Costo Cartucce: È inutile scegliere una stampante che costa poco e che poi a ricambi venduti a peso d’oro. Meglio guardare prima il costo delle cartucce compatibili o di quelle originali, così da non ritrovarsi con brutte sorprese dopo l’acquisto.

In definitiva, scegliere una stampante AirPrint dipende dalle tue esigenze individuali. Assicurati di considerare le specifiche sopra elencate per scegliere la stampante che meglio soddisfa le tue esigenze.

Un Buon Prodotto

Epson EcoTank ET-2821 è una stampante compatta, ma al tempo stesso potente, che offre una grande quantità di funzionalità e caratteristiche. La caratteristica più importante è il supporto a AirPrint, che consente agli utenti di stampare da qualsiasi dispositivo Apple, come iPhone o iPad, direttamente sulla stampante. Questo rende la stampa rapida e semplice, senza la necessità di installare software o driver aggiuntivi.

La stampante ha anche un display LCD da 3,7 cm e un vassoio carta posteriore da 100 fogli, che consente di stampare fotografie senza margini e di gestire grandi quantità di stampa in modo efficiente. La velocità di stampa è fino a 10 pagine al minuto, il che significa che è possibile completare molte attività di stampa rapidamente.

Grazie alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, EcoTank è facilmente integrabile con qualsiasi configurazione domestica. La tecnologia a freddo Micro Piezo riduce il consumo energetico e richiede meno ricambi, mentre la testina di stampa preinstallata rende il processo di configurazione della stampante molto semplice.

L’app Epson Smart Panel consente agli utenti di controllare la stampante dal loro smartphone o tablet. Questa app permette di stampare, copiare e acquisire documenti e foto, oltre a configurare, monitorare e risolvere eventuali problemi della stampante. Inoltre, offre un’ampia gamma di template artistici per soddisfare le esigenze creative degli utenti.

La stampante offre diverse opzioni di connettività, tra cui USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel e AirPrint. Il vassoio posteriore ha una capacità di 100 fogli e la confezione include un quantitativo di inchiostro sufficiente per 3 anni. Questo significa che gli utenti possono risparmiare fino al 90% sui costi di stampa, poiché un solo set di flaconi di inchiostro consente di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 pagine a colori, ovvero l’equivalente di un massimo di 72 cartucce di inchiostro.

Costa meno circa 250€ su Amazon. E se ti iscrivi a Prime, la spedizione rapida è assolutamente gratuita.