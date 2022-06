Stampante WiFi portatile a batteria, 50€ di sconto con Coupon

Liene Stampante WiFi a Sublimazione Termica 300DPI è portatile e a batteria, e permette di stampare ovunque ti trovi in tutta comodità dal cellulare. Costa normalmente 169€; tuttavia, grazie a un Coupon, te la porti via con uno sconto di 50€, ma solo per poche ore.

⚠️ Importante. Per usufruire dello sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica Coupon 50€ sotto la descrizione di prodotto, prima di mettere la stampante nel carrello. ⚠️

Questa stampante fotografica portatile con batteria ricaricabile permette di stampare anche se non c’è corrente. Stampa in formato 10x15cm e arriva a 40 stampe su singola ricarica).

Liene stampante fotografica portatile utilizza la stampa a sublimazione, in cui i 3 colori primari penetrano in profondità nella carta strato per strato, dando luogo a immagini chiare e vivide. La membrana che è coperta sulla foto infine, protegge meglio le foto dall’acqua, dai graffi e dallo sbiadimento, fornisce un’eccellente qualità dell’immagine 10x15cm, e una vita più lunga.

La connessione alla stampante avviene tramite hotspot WiFi integrato: dunque, funziona sempre, anche in assenza di router. Pertanto, è compatibile con smartphone e tablet/computer iOS, Android, e può connettersi e stampare da 5 dispositivi contemporaneamente.

La stampante viene fornita di 20 fogli di carta fotografica e 1 cartuccia d’inchiostro.