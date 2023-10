Ti presentiamo la HP Envy 6020e 223N4B – l’ultima arrivata nella famiglia di stampanti multifunzione di HP! Immagina di avere tutto ciò di cui hai bisogno in una sola macchina e ora immagina di poterla ottenere a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Proprio ora, Amazon sta offrendo questa gemma tecnologica a soli 69,90€, con uno sconto straordinario del 42%. Una proposta imperdibile per chi desidera qualità e convenienza in un unico prodotto.

Stampante HP envy 6020e multifunzione in sconto di 50€ Amazon

Entriamo nelle meravigliose specifiche di questo dispositivo. La HP Envy 6020e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro A4 a colori, ideale per l’ufficio o la casa. È veloce, con una capacità di stampa di 20 ppm, garantendo una produzione efficiente di documenti. Ma la sua efficienza non si ferma qui. Possiede la stampa fronte e retro automatica, risparmiando tempo e carta. Una caratteristica fondamentale per chi cerca sostenibilità e rapidità.

Il suo design elegante e raffinato in color bianco la rende un complemento perfetto per qualsiasi spazio, sia esso un ufficio moderno o uno studio casalingo. Ma non è solo l’estetica che colpisce. Grazie alla connettività Wi-Fi, puoi stampare documenti da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento. E con l’app HP Smart, la gestione delle tue stampe non è mai stata così semplice.

Un ulteriore vantaggio? Questa stampante viene con 3 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi con HP+. Questo significa che non solo stai ottenendo una stampante di alta qualità, ma stai anche risparmiando sull’inchiostro nei primi mesi di utilizzo.

Se stai cercando una stampante multifunzione affidabile, efficiente e di alta qualità, la HP Envy 6020e 223N4B è la scelta giusta per te. E con l’offerta attuale su Amazon, non c’è momento migliore di adesso per investire in questa incredibile macchina. Approfitta di questo sconto e rendi la tua vita lavorativa più fluida e produttiva. Non aspettare, questa offerta potrebbe esaurirsi in un batter d’occhio!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.