Stampa le tue fotografie DOVE e QUANDO vuoi grazie a Xiaomi (geniale)

Se ti dicessi che è possibile stampare le fotografie senza dover andare in negozio specializzati in quattro e quattr’otto mi crederesti? Puoi farlo letteralmente dove ti capita e in qualsiasi momento grazie a questo prodottino speciale di Xiaomi che ora e finanche in promozione su Amazon.

Il ribasso non è elevato ma se da tempo stavi cercando una soluzione del genere, faresti bene ad approfittarne perché si tratti praticamente di una stampante portatile che funziona alla meraviglia. Con soli 59,99€ te la metti letteralmente in tasca.

Non preoccuparti perché le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano quindi approfittane prima che sia troppo tardi.

Stampante fotografica portatile Xiaomi: un mondo di possibilità in tasca

Ciò che devi sapere su questa stampante fotografica di Xiaomi è che le sue dimensioni sono veramente una caratteristica da non sottovalutare. Certe volte aver la possibilità di poter stampare le fotografie sul momento non è così scontata dal momento che la maggior parte dei dispositivi in commercio non solo bisogno di uno spazio adeguato ma anche di corrente.

Con questo gioiellino che ti sto suggerendo, invece, hai tutto a portata di mano dal momento che funziona sempre comunque senza necessità di ulteriori aggiunte.

In modo particolare, colleghi questo dispositivo direttamente col Bluetooth al tuo smartphone e invii per la stampa qualunque genere di fotografia tu voglia nel giro di appena qualche secondo. Per riuscire nella sua impresa sfrutta la tecnologia zink ossia senza inchiostro in quanto in prima e le immagini un po’ come fanno le macchinette istantanee oggi in commercio.

Con la batteria integrata, poi, ha un’autonomia di ben 20 ore quindi non ti preoccupare perché non dovrai ricaricarla ogni due per tre.

Approfitta subito della promozione in corso su Amazon e acquista la tua meravigliosa stampante fotografica portatile firmata Xiaomi con appena 59€ e pochi centesimi. Le spedizioni, come ti dicevo prima, sono completamente gratuite se sul tuo account hai un abbonamento Prime attivo.