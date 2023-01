SSD Samsung EVO 860 da 250 GB a meno di 90 euro su Amazon

Grazie all’SSD interno 860 EVO SATA III di Samsung da 250 GB potrai accedere a velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s, il che lo rende ideale per l’archiviazione e rendering di file di grande formato come video 4K e dati 3D. Acquistalo su Amazon a soli 87,00€ invece di 112,14€.

Inoltre, ha un fattore di forma da 2,5″, compatibile con un’ampia gamma di notebook e computer desktop, e utilizza l’interfaccia SATA III. Grazie all’algoritmo ECC (Error Correction Code) e un controller MJX, EVO 860 è in grado di fornire velocità di trasferimento dati elevate. Rispetto alla sua versione precedente, è valutato per una durata di scrittura complessiva maggiore ( 8 volte di più rispetto al suo predecessore), questo per garantire una maggiore resistenza. Scarica il software Smart Magician di Samsung per monitorare lo stato di salute, le prestazioni dell’unità e installare nuovi aggiornamenti.

Il software Samsung Magician è progettato per aiutarti a gestire il tuo SSD con un’interfaccia utente semplice e intuitiva. Ricevi notifiche quando viene rilasciato un nuovo firmware e installa facilmente gli aggiornamenti per prestazioni, stabilità e compatibilità migliorate.

Controlla le velocità di lettura/scrittura sequenziali e casuali del tuo SSD, in modo da poter mantenere prestazioni eccezionali e proteggi i dati selezionando le opzioni di sicurezza. L’860 EVO supporta la crittografia basata su hardware AES a 256 bit ed è conforme a TCG Opal e IEEE 1667. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

