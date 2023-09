SSD Samsung da 500 GB: spazio ENORME per i tuoi dati ad un MINI PREZZO

Se sei alla ricerca di un potente e affidabile dispositivo di archiviazione per migliorare le prestazioni del tuo computer, non lasciarti sfuggire l’incredibile offerta su Amazon per il Samsung 870 EVO SSD da 500 GB! Con un prezzo scontato di soli 36,99€, risparmi il 38% sul suo prezzo originale.



SSD Samsung 870 EVO da 500 GB: le specifiche tecniche

Le specifiche tecniche del Samsung 870 EVO SSD da 500 GB sono semplicemente sorprendenti. Dotato di tecnologia all’avanguardia, questo SSD offre prestazioni eccezionali per migliorare la tua esperienza informatica.

Grazie alla sua velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, potrai godere di un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva.

Ma non è tutto! La tecnologia Intelligent Turbo Write integrata ottimizza le prestazioni di scrittura e garantisce velocità elevate anche durante l’utilizzo intensivo del disco. Ciò significa che potrai eseguire operazioni di copia e trasferimento dei dati in modo rapido ed efficiente.

Con il software Magician 6 di Samsung, avrai il controllo completo sul tuo SSD. Potrai monitorare e gestire le prestazioni, ottimizzare le impostazioni e garantire la sicurezza dei tuoi dati in modo semplice e intuitivo. Inoltre, il design compatto del Samsung 870 EVO, con fattore di forma da 2,5″, lo rende facile da installare in qualsiasi sistema desktop o laptop.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.