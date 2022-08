SSD Portatile Crucial X6 da 1 TB a meno di 95 euro su Amazon

Memorizza foto, video o scarica giochi a non finire grazie a questo SSD portatile esterno. Stiamo parlando dell’ X6 da 1 TB di Crucial. Progettato per trasferimenti veloci, offre velocità di lettura sequenziale fino a 800 MB/s e utilizza una connessione USB 3.1 Gen 2 di tipo C. Acquistalo ora su Amazon a soli 93,99€ invece di 133,43€.

Il dispositivo è a prova di caduta fino a 2 metri, Crucial X6 resiste anche a vibrazioni casuali fino a 3,1 G durante il funzionamento e fino a 1500 G quando non in uso. Inoltre, questa unità può resistere a temperature estreme e presenta un design leggero e portatile, ideale quindi per un facile trasporto. Compatibile con laptop, console, tablet, telefoni e altro, Crucial X6 funziona con i sistemi operativi Windows, Mac e Android.

Si prega di notare che viene fornito con un cavo USB di tipo C e può essere utilizzato con adattatori da USB da tipo C a A compatibili, disponibili separatamente. L’SSD portatile X6 è un dispositivo di archiviazione che funziona con quasi tutto, inclusi PC, Mac, PS4, Xbox One, dispositivi Android e altro ancora.

Per fare una comparazione, il Crucial X8 raggiunge 784,24 MB/s in lettura e 760,02 MB/s in scrittura, mentre le velocità casuali arrivano a 727,33 MB/s in lettura e 752,36 MB/s in scrittura. In 4K casuale, l’X8 è arrivato a 5.978 IOPS in lettura e 8.435 IOPS in scrittura.

Osservando un carico di lavoro a 4 thread, l’X6 ha mostrato 539,8 MB/s in lettura e 350,4 MB/s in scrittura in un test sequenziale da 2 MB, mentre 2 MB casuali hanno registrato 500,1 MB/s in lettura e 325,0 MB/s in scrittura. Con prestazioni 4K casuali, Crucial X6 ha registrato 15.071 IOPS in lettura e 3.647 IOPS in scrittura. Mentre per 1 thread, l’X6 ha raggiunto 477,2 MB/s in lettura e 160,0 MB/s in scrittura, mentre le prestazioni casuali hanno raggiunto 213,6 MB/s in lettura e 149,3 MB/s in scrittura. Per il Random 4K, l’SSD ha registrato velocità di lettura di 4.325 IOPS e velocità di scrittura di 2.822 IOPS. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.