Io ti vedo che sei lì che ti lamenti della lentezza del tuo computer, fisso o portatile che sia. Eppure, la sua scheda tecnica non è poi così male, ha un processore affidabile, 16GB di RAM… ma l’archiviazione? Ecco il problema: l’HDD è un collo di bottiglia, devi assolutamente sostituirlo con un SSD. Vedrai poi come schizzeranno alle stelle le prestazioni.

Io ti consiglio il Lexar NS100 2,5″ SATA III da 256GB, attualmente in super sconto (-41%) su Amazon. Il prezzo finale? Solo 19,49 euro, praticamente regalato!

SSD Lexar da 256GB: ecco perché fa al caso tuo

Un SSD è un prodotto versatile e che si traduce sempre in un miglioramento delle performance. L’HDD lo puoi utilizzare invece come uno spazio d’archiviazione secondario, per memorizzare foto, video, musica, documenti e così via.

Sostituire un HDD con un SSD è una procedura semplicissima, è richiesto giusto un pizzico di esperienza. Ovviamente puoi aggiornare anche il MacBook, a patto che sia compatibile con un SSD da 2,5 pollici. Per maggiori informazioni e – nel caso tu ne avessi bisogno – di una guida passo-passo, ti suggerisco iFixit.

Un SSD è fondamentale per incrementare le prestazioni di un computer, fisso o portatile, Windows o macOS. La proposta di Lexar da 256GB a 19 euro e qualche spicciolo è praticamente un regalo, quinditi consiglio di procedere rapidamente all’acquisto. Anche perché le scorte potrebbero terminare a breve.

