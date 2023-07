SSD Kingston da 480GB: archivia e traferisci TUTTI I TUOI DATI spendendo POCHISSIMO

Se sei alla ricerca di un modo per migliorare le prestazioni del tuo computer e aumentare la velocità di caricamento dei tuoi file, non puoi perderti l’offerta imperdibile su Amazon per l’SSD Kingston A400 da 480GB. Questo disco a stato solido di alta qualità è disponibile a soli 24,99€, con uno sconto del 7%.

È l’opportunità perfetta per rendere il tuo sistema più efficiente e ridurre i tempi di attesa. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Corri a fare il tuo ordine, l’offerta è in scadenza!

SSD Kingston A400 da 480GB: tutto lo spazio di archiviazione che vuoi a portata di mano

L’SSD Kingston A400 da 480GB offre una soluzione affidabile e performante per archiviare e trasferire i tuoi dati.

Grazie alla sua capacità di 480GB, avrai spazio sufficiente per conservare i tuoi file più importanti, dai documenti di lavoro alle foto e ai video. Inoltre, grazie alla tecnologia a stato solido, potrai godere di un’esperienza di utilizzo più rapida e fluida rispetto ai tradizionali dischi rigidi.

Con una velocità di lettura sequenziale fino a 500MB/se una velocità di scrittura sequenziale fino a 450MB/s, l’SSD Kingston A400 ti permetterà di accedere ai tuoi file in modo istantaneo. Potrai iniziare il sistema operativo in pochi secondi, caricare applicazioni e giochi in modo più veloce e trasferire file di grandi dimensioni con una velocità sorprendente. Non perdere più tempo ad aspettare che il tuo computer si avvii oi programmi si aprano: l’SSD Kingston A400 renderà tutto più efficiente.

L’installazione dell’SSD Kingston A400 è semplice e veloce. Grazie al formato da 2.5 pollici, potrai sostituire facilmente il tuo vecchio disco rigido o aggiungerlo come unità supplementare al tuo sistema. Inoltre, grazie alla compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi, potrai sostituire su computer desktop e laptop senza problemi.

Oggi su Amazon l’SSD Kingston A400 da 480GB è disponibile a soli 24,99€ con uno sconto del 7%. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per migliorare le prestazioni del tuo computer. Sfrutta al massimo la velocità e l’efficienza di questo disco a stato solido di alta qualità e rende il tuo sistema più reattivo che mai!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.