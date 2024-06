SSD esterno Samsung da 1TB in maxi offerta su Amazon: SCONTATISSIMO

Samsung è un’azienda leder in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo SSD esterno da 1TB viene maxi scontato del 37% per un costo finale d’acquisto totale di 113,99€.

Sconto XL sull’SSD Samsung da 1TB

L’SSD esterno Samsung da 1TB offre una combinazione perfetta di velocità, compatibilità e portabilità. Con velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 2.000 MB/s, trasferire rapidamente foto e video in alta risoluzione non è mai stato così facile. Questo SSD esterno è compatibile con smartphone e tablet che utilizzano Windows, macOS e Android, ed è perfetto anche per console da gaming e fotocamere 12K.

Uno dei punti di forza di questo SSD è la sua portabilità. È leggero e compatto, con dimensioni paragonabili a una carta di credito, rendendolo facile da trasportare ovunque. Inoltre, è realizzato con una speciale finitura antiscivolo che garantisce una presa sicura e riduce il rischio di cadute accidentali.

Parlando di resistenza, l’SSD esterno Samsung può sopportare cadute da un’altezza fino a 3 metri. Questa caratteristica, insieme alla tecnologia anti-surriscaldamento, assicura che i tuoi dati siano sempre al sicuro, anche in condizioni difficili. Con uno spazio di archiviazione da 1 TB, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare documenti, foto, video e giochi senza preoccuparti di esaurire lo spazio disponibile.

E dunque, questo SSD esterno Samsung da 1TB rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in un formato estremamente portatile. Con la sua velocità, compatibilità e resistenza, è perfetto per professionisti, gamer e appassionati di tecnologia.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente uno sconto mega del 37% sull’SSD Samsung esterno da 1TB che viene venduto al costo totale e finale di 113,99€.

