SSD esterno Samsung da 1TB ad un prezzo super: Amazon Svuota Tutto

Samsung è un’azienda capace di recitare un ruolo da protagonista in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 38% sul suo SSD esterno da 1TB che viene venduto a 99€.

Mega sconto sull’SSD Samsung esterno da 1TB

L’unità a stato solido Samsung offre una capacità di archiviazione digitale di 1 TB, fornendo un’ampia spazio per memorizzare dati, file multimediali e documenti. Con un’interfaccia disco rigido USB 3.0, garantisce velocità di trasferimento incredibilmente veloci fino a 1.050 MB/s, rendendola 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale.

Dotata di tecnologia di connettività Nein, l’unità assicura un collegamento affidabile e stabile con dispositivi compatibili come il televisore, garantendo un’esperienza di streaming fluida e senza interruzioni.

La sua caratteristica speciale di crittografia hardware assicura la sicurezza dei dati sensibili, con protezione con password opzionale e encryption hardware AES 256 bit per proteggere i tuoi file da accessi non autorizzati. Con un fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici, l’unità è compatta e portatile, ideale per l’uso in viaggio o in ufficio. La sua scocca in metallo resistente permette di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, garantendo una durata affidabile nel tempo.

L’interfaccia USB 3.2 Gen 2, fino a 10 Gbps, offre un collegamento veloce e efficiente con dispositivi compatibili, ed è retrocompatibile per una maggiore flessibilità di utilizzo. Supportata da una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi e Android 5.1 e successivi, assicura la compatibilità con la maggior parte delle piattaforme di utilizzo moderno.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 38% sull’SSD Samsung esterno da 1TB che viene venduto a 99€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.