SSD esterno 1TB: solo 29€ incluse spedizioni

Su Amazon, acquisti un eccellente SSD esterno da 1TB, perfetto per Mac, TV, console e molto altro, a soli 29€ con spedizione rapida.

Portatile, autoalimentato, robusto e pure minimalista e performante, questo SSD portatile è perfetto come archivio di dati e giochi, come libreria di film, musica o per i backup di Time Machine. A differenza dei dischi rigidi tradizionali da 2,5″, questo dispositivo garantisce prestazioni adeguate per trasferire rapidamente file multimediali e documenti voluminosi.

Compatibile con tutto da Windows XP in poi, inclusi tutti i Mac, la Smart TV e la console, permette di trasferire (e caricare!) rapidamente tutto quel che serve. Inoltre, include sia un cavo USB-A che USB-C per connetterlo rapidamente senza adattatori.

Ottimo per la casa e insostituibile per l’ufficio, è una delle unità SSD più economiche che ci sia mai capitato di vedere. A questo prezzo, poi, è probabilmente il disco allo stato solido più economico che ci sia mai capitato. Solo 29,99€ incluse spedizioni su Amazon.