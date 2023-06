Spotify lancia una nuova esperienza desktop a tre colonne per Mac e PC

Spotify ha annunciato oggi il lancio di una revisione completa dell’esperienza desktop. La nuova interfaccia utente offre sezioni ridisegnate come “La tua libreria” e “In riproduzione”, che mirano ad allinearsi maggiormente con l’app Spotify per dispositivi iOS/Android. L’obiettivo di questo aggiornamento è rendere più semplice per gli utenti “esplorare, curare, ascoltare e organizzare Spotify su un computer o tramite browser web”.

Spotify annuncia un’interfaccia utente del tutto nuova per Mac e PC

Il nuovo design a tre colonne è uno degli elementi salienti di questa nuova esperienza. Le sezioni “Your Library” e “Now Playing” offrono un accesso più rapido e migliore alla musica e ai podcast, e forniscono anche informazioni aggiuntive come le date dei tour, il merchandising e persino le trascrizioni.

Secondo Spotify, ecco come vengono descritte le nuove sezioni desktop:

Sulla sinistra della finestra dell’app, viene ancorata la nuova sezione “La tua libreria”, che consente un rapido accesso alle raccolte di musica e podcast salvati. Dalle prime impressioni, gli utenti hanno apprezzato la nuova Libreria perché permette di risparmiare tempo, offre una panoramica migliore e facilita il passaggio da una playlist all’altra.

Sulla destra dell’app si trova la vista “In riproduzione”, che mostra il brano o il podcast in ascolto. Qui è possibile trovare ulteriori informazioni sulla canzone e sull’artista, nonché dettagli sulle date dei tour e sul merchandising. Questo rende più semplice connettersi con gli artisti preferiti e scoprire ulteriori dettagli su di loro. Per alcuni podcast, è persino possibile seguire le trascrizioni durante l’ascolto.

Se si cerca il feed delle attività degli amici con il nuovo design desktop, lo si trova ora con l’icona “tre persone” accanto all’immagine del profilo, nella parte centrale in alto a destra dello schermo.

Spotify ha anche condiviso alcuni suggerimenti sull’utilizzo della nuova interfaccia utente desktop:

1. Vai compatto: La visualizzazione predefinita mostra una vista espansa della tua libreria, ma se si desidera vedere solo le icone delle playlist, è possibile fare clic sul pulsante “La tua libreria” nell’angolo in alto a destra per comprimere la visualizzazione.

2. Cerca e filtra la tua libreria: In precedenza, il modo principale per trovare le playlist era attraverso la barra di ricerca, ma si doveva sfogliare non solo i propri contenuti, ma anche i risultati dell’intero catalogo di Spotify. Ora, con il nuovo design della libreria, è possibile passare rapidamente tra i feed dedicati alla musica, ai podcast e agli audiolibri personali e cercare esclusivamente nella propria libreria.

3. Personalizza: Spotify desidera che l’esperienza si adatti alle preferenze di ascolto di ciascun utente, motivo per cui sia “La tua raccolta” che “In riproduzione” possono essere ridimensionati per occupare più o meno spazio sullo schermo.

4. Blocca, trascina e rilascia: È possibile spostare e bloccare le playlist nella libreria e trascinare i brani nelle playlist modificabili.

Spotify ha dichiarato che la nuova interfaccia utente desktop “è disponibile per tutti gli utenti desktop in tutto il mondo a partire da oggi“. Gli utenti potranno godere di una nuova esperienza più intuitiva, che semplifica la gestione e l’ascolto della propria musica e dei propri podcast preferiti sul proprio computer o tramite browser web.