Speaker Sony SRS-XB13 resistente all'acqua in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile

Offrendo un suono potente in un formato minuscolo, l’altoparlante wireless portatile XB13 EXTRA BASS di Sony utilizza una serie di tecnologie audio per offrire un ampio panorama sonoro con bassi profondi. Il fattore di forma ridotto ti consente di portarlo facilmente con te in una borsa o nello zaino o durante le passeggiate utilizzando il cinturino da polso incluso. Acquistalo su Amazon a soli 34,99€ invece di 60,00.

La costruzione durevole è resistente all’acqua e alla polvere, così puoi portare la tua musica dove vuoi: perfetto anche per la piscina o in spiaggia. Riesce a riprodurre brani in streaming tutto il giorno con una carica completa e possiede una funzionalità vivavoce per effettuare chiamate tramite il telefono.

L’XB13 è dotato di un singolo driver mono da 1,8″, ma utilizza tecnologie aggiuntive per espandere ciò che può fare. La tecnologia DSP nel processore di diffusione del suono funziona per simulare il suono surround ed espandere l’audio. Un radiatore passivo e la tecnologia Extra Bass di Sony lavorano insieme per migliorarne i bassi.

Con una carica completa, l’XB13 ti offre fino a 16 ore di durata della batteria. Inoltre il tuo smartphone possiederà un indicatore per farti sapere quando è il momento di ricaricare.

Dì addio ai PIN e ai complessi processi di accoppiamento Bluetooth con Google Fast Pair. Su smartphone e tablet Android compatibili, la semplice accensione dell’XB13 attiverà un messaggio sul tuo dispositivo per collegarli. Con un semplice tocco, sarai pronto per scatenarti con la tua musica preferita.

L’XB13 può anche collegarsi con un secondo altoparlante XB13 (opzionale) per espandere l’area di copertura e fornire un suono stereo.

Caratteristiche aggiuntive:

Porta di alimentazione USB di tipo C con sportello di protezione

Controlli integrati per alimentazione, Bluetooth, riproduzione/pausa e volume

Supporto Bluetooth 4.2 con una portata fino a 10 metri

Acquistalo su Amazon grazie allo sconto del 42%, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.