Speaker JBL CLIP 4 Bluetooth per iOS e Android in offerta speciale su Amazon

Porta la festa quasi ovunque tu vada con l’altoparlante Bluetooth portatile JBL Clip 4. Con un moschettone integrato e una batteria ricaricabile che dura fino a 10 ore, puoi agganciare l’altoparlante alla borsa, al passante per cintura o a qualsiasi altra cosa a portata di mano e ascoltare musica in streaming, podcast e altro in modalità wireless tramite Bluetooth mentre viaggi. Acquistalo ora su Amazon a soli 44,99€ invece di 59,99€.

Il suo grado di protezione IP67 significa che è impermeabile e resistente alla polvere, quindi è sicuro in spiaggia o a bordo piscina, anche se piove o viene schizzato. Emette fino a 5 W dal suo driver da 1,5″.

Il Clip 4 presenta un design portatile con un moschettone integrato, così puoi agganciarlo alla cintura, alla cinghia della borsa o alla fibbia e portarlo quasi ovunque. È progettato per offrire un audio ricco e bassi potenti, nonostante le sue dimensioni compatte. Riproduci musica in streaming in modalità wireless dal tuo telefono, tablet o qualsiasi altro dispositivo compatibile con Bluetooth. E’ compatibile con i dispositivi Android e iOS.

Con una durata della batteria fino a 10 ore con una singola carica, puoi riprodurre musica senza preoccuparti della ricarica. Ecco alcune caratteristiche aggiuntive:

Forma ovale progettata per adattarsi facilmente alla tua mano;

Completamente avvolto in tessuto;

Tempo di ricarica di 3 ore;

Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.