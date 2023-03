Speaker Bluetooth Sony SRS-XB13: impermeabile e di qualità -33%

Prestazioni niente male e dimensioni super compatte. Il nuovissimo Sony SRS-XB13 è lo speaker Bluetooth definitivo da acquistare per la prossima estate. Ed è anche scontato su Amazon: lo paghi solo 39,99€ invece di 60€.

Lo puoi trovare su Amazon a soli 39,99€ invece di 60€. Sony ha progettato l’altoparlante per offrire un audio a 360 gradi in modo che tutti possano ascoltare la musica ovunque si siedano. Per gli appassionati di outdoor, ha un grado di protezione IP67 che lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Inoltre, Sony afferma di aver migliorato anche il microfono interno per le telefonate.

Dopo aver messo alla prova l’altoparlante Sony SRS-XB13, pensiamo che sia un’ottima opzione ultra economica.

Nella parte superiore dell’altoparlante è presente una griglia che protegge un driver standard da 1,5 pollici mentre nella parte inferiore è presente un radiatore passivo per una migliore risposta dei bassi. I controlli si trovano lungo il lato ed è lì che troverai la porta USB-C nascosta che carica l’altoparlante.

Nella parte inferiore dell’altoparlante c’è un basso in gomma e piccoli spazi nella base in plastica per consentire il passaggio del suono, una caratteristica di design che Sony ha preso direttamente dalla sua gamma di altoparlanti.

Detto questo, se il Sony SRS-XB13 sembra un altoparlante come gli altri, infatti assomiglia all’ UE Wonderboom e UE Wonderboom 2. Il design è abbastanza simile, ma Wonderboom sposta i controlli in alto e aggiunge sia un secondo driver che un secondo radiatore dei bassi.

Sony SRS-XB13: Perché Sì

Se cerchi uno speaker bluetooth portatile, resistente e potente, il Sony SRS-XB13 potrebbe essere la scelta giusta per te. Questo piccolo speaker ha delle caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere e che ti faranno godere della tua musica preferita ovunque tu sia.

La prima caratteristica che salta all’occhio è il design: il Sony SRS-XB13 è compatto, leggero e comodo da portare con sé, dotato di un comodo gancio rimovibile per trasportare o appendere il tuo speaker wireless ovunque tu voglia. È disponibile in 6 divertenti colori: nero, blu, rosa, giallo, verde e bianco.

La seconda caratteristica è la qualità del suono: il Sony SRS-XB13 ha una tecnologia chiamata Extra Bass che amplifica le basse frequenze e crea un effetto di profondità e potenza. Inoltre, ha un Sound Diffusion Processor che ottimizza l’esperienza audio e diffonde il suono in modo più ampio. Il risultato è uno speaker capace di riempire l’ambiente con un suono ricco e coinvolgente.

La terza caratteristica è la resistenza: il Sony SRS-XB13 ha un involucro impermeabile e resistente alla polvere con certificazione IP67, che lo rende adatto a qualsiasi situazione. Puoi usarlo sotto la doccia, in piscina, al mare o in montagna senza preoccuparti di danneggiarlo. Inoltre, ha una batteria che dura fino a 16 ore quando completamente carica, così puoi ascoltare la tua musica per tutto il giorno senza interruzioni.

La quarta caratteristica è la connettività: il Sony SRS-XB13 si collega facilmente al tuo smartphone o tablet tramite bluetooth 4.2 e ti permette di controllare la riproduzione musicale o rispondere alle chiamate grazie al microfono integrato. Puoi anche creare un ampio suono surround stereo collegando insieme due speaker EXTRA BASS SRS-XB13 tramite l’app Sony Music Center.

Le ultime due caratteristiche degne di nota sono la possibilità di accoppiare due XB13 tenendo premuto il pulsante di associazione Bluetooth e la funzione di associazione rapida con i dispositivi Android. Il primo imposterà l’altoparlante in una configurazione del canale sinistro-destro per un suono stereo che può risolvere alcuni dei problemi audio dell’altoparlante, mentre il secondo lo rende incredibilmente veloce e intuitivo da abbinare a qualsiasi nuovo telefono o tablet Android. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

