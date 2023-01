Speaker Bluetooth Sony SRS-XB13 ad un prezzo FOLLE su Amazon

Per anni, l’altoparlante SRS-XB12 è stato l’emblema della fascia economica di Sony grazie a prestazioni sorprendenti e alle sue dimensioni, ma ora quella torcia sarà ora portata dal suo successore, il nuovissimo Sony SRS-XB13.

Lo puoi trovare su Amazon a soli 39,99€ invece di 60,00€. Sony ha progettato l’altoparlante per offrire un audio a 360 gradi in modo che tutti possano ascoltare la musica ovunque si siedano. Per gli appassionati di outdoor, ha un grado di protezione IP67 che lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Inoltre, Sony afferma di aver migliorato anche il microfono interno per le telefonate.

Dopo aver messo alla prova l’altoparlante Sony SRS-XB13, pensiamo che sia un’ottima opzione ultra economica.

Nella parte superiore dell’altoparlante è presente una griglia che protegge un driver standard da 1,5 pollici mentre nella parte inferiore è presente un radiatore passivo per una migliore risposta dei bassi. I controlli si trovano lungo il lato ed è lì che troverai la porta USB-C nascosta che carica l’altoparlante.

Nella parte inferiore dell’altoparlante c’è un basso in gomma e piccoli spazi nella base in plastica per consentire il passaggio del suono, una caratteristica di design che Sony ha preso direttamente dalla sua gamma di altoparlanti.

Detto questo, se il Sony SRS-XB13 sembra un altoparlante come gli altri, infatti assomiglia all’ UE Wonderboom e UE Wonderboom 2. Il design è abbastanza simile, ma Wonderboom sposta i controlli in alto e aggiunge sia un secondo driver che un secondo radiatore dei bassi.

Bisogna sopratutto dare credito al nuovo processore che Sony ha inserito nell’XB13: aiuta davvero l’altoparlante a riempire un raggio di suono di 360 gradi.

Le ultime due caratteristiche degne di nota sono la possibilità di accoppiare due XB13 tenendo premuto il pulsante di associazione Bluetooth e la funzione di associazione rapida con i dispositivi Android. Il primo imposterà l’altoparlante in una configurazione del canale sinistro-destro per un suono stereo che può risolvere alcuni dei problemi audio dell’altoparlante, mentre il secondo lo rende incredibilmente veloce e intuitivo da abbinare a qualsiasi nuovo telefono o tablet Android. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.