Spazio di archiviazione IMMENSO con la SSD portatile da 1TB: tua a 150 EURO IN MENO

Per aumentare la capacità di archiviazione del tuo computer o trasferire e salvare i tuoi dati in modo veloce ed efficiente, sfrutta l’SSD portatile SanDisk Extreme da 1 TB! Questo dispositivo di archiviazione di alta qualità è ora disponibile a soli 89,99€, con uno sconto straordinario del 63%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e aggiungi una prestazione straordinaria al tuo setup informatico!

SSD portatile SanDisk Extreme: 1 TB di spazio per tutti i tuoi file

L’SSD portatile SanDisk Extreme da 1 TB è l’accessorio tecnologico perfetto per chi desidera aumentare la capacità di archiviazione del proprio computer o trasferire grandi quantità di dati in modo rapido e affidabile. Con la sua elevata capacità e velocità di trasferimento, puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi dati sono al sicuro e accessibili in ogni momento.

Le sue suepcifiche tecniche sono le seguenti:

Capacità Elevata: Questo SSD portatile offre una capacità di archiviazione da 1 TB , che ti permetterà di salvare un’enorme quantità di file, foto, video e documenti senza preoccuparti dello spazio disponibile.

Questo SSD portatile offre una , che ti permetterà di salvare un’enorme quantità di file, foto, video e documenti senza preoccuparti dello spazio disponibile. Velocità di Trasferimento Elevata: Con una velocità di lettura fino a 1050 MB/s e una velocità di scrittura fino a 1000 MB/s , l’SSD portatile SanDisk Extreme garantisce prestazioni elevate e tempi di trasferimento ridotti.

Con una velocità di lettura fino a e una velocità di scrittura fino a , l’SSD portatile SanDisk Extreme garantisce e tempi di trasferimento ridotti. Compatibilità Universale: Questo SSD è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer, laptop, console di gioco e molto altro ancora. È inoltre dotato di un connettore USB-C che rende facile e veloce il collegamento con i dispositivi moderni.

Questo SSD è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer, laptop, console di gioco e molto altro ancora. È inoltre dotato di un connettore USB-C che rende facile e veloce il collegamento con i dispositivi moderni. Robusto e Resistente: Il SanDisk Extreme è costruito per durare. È resistente agli urti , resistente alle vibrazioni e resistente alle temperature estreme , proteggendo i tuoi dati durante i trasferimenti e le avventure all’aperto.

Il SanDisk Extreme è costruito per durare. È , e , proteggendo i tuoi dati durante i trasferimenti e le avventure all’aperto. Sicurezza Avanzata: Questo SSD è dotato della crittografia hardware AES a 128 bit, che garantisce la sicurezza dei tuoi dati e li protegge da accessi non autorizzati.

Oggi l’SSD portatile SanDisk Extreme da 1 TB è disponibile su Amazon a soli 89,99€, con uno sconto incredibile del 63%. Aggiungi prestazioni e affidabilità al tuo setup informatico con questo SSD di alta qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.