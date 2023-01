Soundbar Yamaha YAS-109, risparmia oltre 150 euro grazie a questa offerta su Amazon

La soundbar Yamaha YAS-109 è un pacchetto home theater all-in-one conveniente con il supporto di Alexa e diverse funzionalità che possono migliorare la tua esperienza audio. Ha una connettività completa grazie alla porta HDMI ARC, un cavo ottico e uscite per un subwoofer aggiuntivo e diverse modalità di ascolto più appropriate per l’ascolto a volumi più bassi o per i giochi. Acquistala ora su Amazon a soli 176,00€ invece di 319,00€.

I suoi bassi sono in piena espansione e abbastanza prepotenti quando il volume è alzato. I nostri tester non sono rimasti colpiti da questo modello quando lo usano esclusivamente per ascoltare musica, poiché le sue impostazioni EQ si limitano alla regolazione del livello dei bassi. Al massimo volume, la qualità audio non diminuisce.

Le cose iniziano a migliorare un po’ quando consideriamo l’audio della TV, motivo per cui stai esaminando le soundbar in primo luogo. La funzione “Clear Voice” migliora efficacemente il dialogo senza aumentare il volume. Questo è utile quando provi a guardare un film d’azione con audio dinamico dopo che i tuoi figli o coinquilini sono andati a dormire. Nonostante le prestazioni pesanti dei bassi, i dialoghi sono nitidi e chiari anche sulla musica o sui suoni caotici di esplosioni e spari.

La configurazione iniziale è semplice per questo modello se la TV dispone di una connessione HDMI o ottica. Basta collegarlo alla TV e alla connessione di alimentazione e sei pronto per partire. Tuttavia, è necessaria un po’ di pazienza per configurare i controlli dell’app sul tuo telefono e connettere la soundbar al WiFi per l’assistenza di Alexa. L’app è piuttosto deludente, in quanto è molto semplice e non fornisce molto in termini di controlli aggiuntivi, inoltre non si aggiorna in tempo reale quando si regolano le impostazioni tramite il telecomando incluso o i pulsanti sensibili al tocco sulla soundbar.

La connessione al WiFi richiede la pressione di alcuni pulsanti e più tempo per l’aggiornamento del software. Una volta connesso al WiFi, hai a disposizione quattro diversi modi per regolare il volume e le impostazioni: l’app, il telecomando incluso, il controllo vocale Alexa e i pulsanti sulla soundbar. Approfitta ora dello sconto del 45% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.