Soundbar Yamaha C20A per TV e PC ad un prezzo SPETTACOLARE su Amazon

La SR-C20A è la soundbar più piccola ed economica dell’intera gamma Yamaha ma “conveniente“, anche se è un termine relativo, specialmente per quanto riguarda l’elettronica di questa azienda. Anche perchè stiamo parlando di 100 watt di potenza di classe D, che guidano due driver full-range da 46 mm rivolti in avanti e un driver dei bassi da 75 mm rivolto verso l’alto. Acquistala ora su Amazon a soli 139,99€ invece di 269,00€.

Per non parlare poi della suite di connettività: una presa HDMI ARC, un paio di ingressi ottici digitali, un ingresso analogico da 3,5 mm e connettività wireless Bluetooth 5.0. Non dimentichiamo che stiamo parlando di Yamaha. L’azienda ha praticamente scritto il libro sulle soundbar e raramente manca il bersaglio con prodotti come questo.

La SR-C20A, grazie alle sue dimensioni ridotte, al peso leggero e alle specifiche molto professionali, è progettata per affrontare qualsiasi tipo di situazione. Collegata ad una TV tramite la presa HDMI ARC, il suono risulta essere ben definito di qualsiasi TV.

I livelli di dettaglio sono alti e anche nella parte inferiore della gamma di frequenze la Yamaha differenzia bene le trame e i toni, il che non è affatto scontato. All’estremo opposto c’è molto mordente e sostanza nei suoni acuti, ma non mancano equilibrio o destrezza. E nella gamma media, dove esiste la stragrande maggioranza delle colonne sonore di un film, ci sono livelli simili di raffinatezza.

Passa alla colonna sonora di un gioco per console, qualsiasi gioco, e lo Yamaha ha l’headroom dinamico per sfruttarlo al meglio. In generale, ha lo stesso successo quando si ascolta la musica. I livelli di dettaglio sono buoni, la messa in scena è convincente e la gamma di frequenze è ben integrata.

Il tessuto acustico che copre la maggior parte della soundbar è applicato in modo impeccabile, le plastiche sono robuste e tutto è montato e rifinito senza intoppi. Approfitta ora dello sconto del 48% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

